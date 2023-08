La course à la rémunération des liquidités est lancée par les plateformes d’investissement

Le courtier allemand Scalable Capital propose à ses clients jusqu’à 4% pendant 4 mois en fonction de la formule d’abonnement.

Des liquidités rémunérées presqu’au même niveau que le Livret A sur un compte titres. C’est possible grâce à la nouvelle offre du courtier allemand Scalable Capital qui propose depuis le 23 août à ses nouveaux clients ou aux nouveaux utilisateurs de l’abonnement au forfait Prime+ un taux de 4% par an sur leurs nouveaux dépôts jusqu’à 100.000 €.

L’offre est cependant limitée à 4 mois, de septembre à décembre 2023, et nécessite d’effectuer au moins 4 opérations sur titres au sur la période (plans d'investissement et/ou ordres de négociation individuels). Cela ne devrait pas être une contrainte puisque l’abonnement Prime+ (4,99 € par mois) permet justement de négocier sans frais ses ordres de bourse sur des actions, ETF ou fonds à partir d’un montant de 250 €. Les clients ont accès à la bourse de Munich (gettex) et à celle de Francfort (Xetra), la plus grande bourse allemande.

Ces quatre transactions exigées comprennent à la fois les exécutions d’ordres ponctuels mais aussi les plans d’investissements permettant un lissage des prix d’entrée. Scalable Capital permet en effet à partir de son application de mettre en place des plans d'investissement en ETF, actions, ETP Crypto et fonds à partir d'un montant de 1 €.

Garantie allemande des dépôts

Dans le détail, Scalable Capital versera le taux d’intérêt variable de sa banque partenaire Baader Bank qui est actuellement de 2,6% par an et un bonus variable de 1,4% par an (payé en janvier 2024) pour arriver à 4%. Pour la plupart des investisseurs français, il faudra bien sûr ôter le prélèvement forfaitaire unique à 30%, ce qui laisse un rendement net de 2,8%, très proche de celui du Livret A qui est actuellement bloqué à 3%. Baader Bank est la banque dépositaire de Scalable Capital avec une garantie allemande des dépôts valable à hauteur de 100.000€.

Trade Republic

Le concurrent Trade Republic rémunère déjà les liquidités de tous ses clients depuis janvier 2023 mais à un taux d'intérêt annuel plus bas de 2% et jusqu’à 50.000 €. Les intérêts sont calculés en temps réel avant d’être servis mensuellement et Trade Republic a promis que cette offre ne sera pas limitée dans le temps.

Un taux qui avait déjà augmenté début août

Concernant Scalable Capital, « ce qui est vraiment nouveau c’est ce bonus versé pendant 4 mois car la plateforme d’investissement rémunérait déjà les dépôts non investis de ses abonnés à la formule Prime+ au taux de 2,6% depuis début août », rappelle Marc Braun, Directeur France de Scalable Capital. Il s’agit du meilleur taux proposé par les courtiers en produits financiers et il avait été augmenté lors de la dernière hausse des taux directeurs de Banque Centrale Européenne (il était de 2,3% auparavant). Il est donc possible que Scalable Capital continue à le faire évoluer si la BCE n’en a pas fini avec sa politique de resserrement monétaire.

Revolut

Les plateformes d’investissement et les banques en ligne, mais pas encore les grandes banques traditionnelles, rivalisent actuellement d’offres marketing pour faire partager à leur clients les taux de rémunération en forte hausse des liquidités alors que le taux de dépôt auprès de la Banque Centrale Européenne est désormais fixé à 3,75%.Cette semaine, la néobanque britannique Revolut a annoncé le lancement d’un compte épargne flexible investi dans des fonds monétaires qui peuvent rapporter des intérêts quotidiens (non garantis et variables) compris entre 2% et plus de 5% en fonction des devises et de la formule d’abonnement bancaire des clients (gratuite ou payante).