Focus sur les SCPI avec les meilleures collectes

Pour les SCPI affichant de fortes collectes ces derniers mois, on peut parler d’un cercle vertueux...

Actuellement et plus que jamais pour le marché des SCPI, la collecte est le nerf de la guerre. La collecte, c’est à dire l’argent frais qui rentre dans les caisses de chaque société de gestion, constitue à la fois un indicateur de santé permettant d’offrir de la liquidité aux associés souhaitant revendre leurs parts, mais aussi de performance puisque seules les SCPI en capacité de collecter peuvent actuellement acheter des actifs dans de bonnes conditions, celles qui sont en panne de collecte devant le plus souvent se contenter d’arbitrer leur patrimoine en vendant des actifs ou en restructurant certains immeubles ou bâtiments.

Cercle vertueux

Pour les SCPI affichant de fortes collectes ces derniers mois, on peut même parler d’un cercle vertueux car la baisse des prix de l’immobilier tertiaire leur permet d’acheter des actifs avec un meilleur rendement locatif, source de performance pour les dividendes futurs. Plusieurs SCPI ont communiqué fin 2023 sur des acquisitions procurant des rendements acte en main de 7% ou 8%, voire même davantage dans quelques cas exceptionnels.

Comme ces SCPI en situation de collecte dynamique sont de moins en moins nombreuses, elles sont moins concurrencées et peuvent donc capter de meilleures décotes de prix face à des vendeurs qui peuvent par ailleurs être contraints de vendre, notamment pour résoudre leurs problèmes de liquidité. Attention quand même, des institutionnels peuvent aussi profiter de ce contexte particulier pour essayer de vendre des actifs beaucoup moins qualitatifs…

A lire aussi...

Collecte rime souvent avec performance

Avec l’aide des informations collectées par l’Association française des Sociétés de Placement Immobilier (ASPIM), nous avons répertorié dans le tableau ci-dessous les SCPI avec les meilleures collectes. Cette liste n’est pas exhaustive mais reprend les 10 plus fortes collectes du quatrième trimestre 2023. Ces 10 SCPI affichent toutes des collectes 2023 supérieures à 100 millions d’euros, allant jusqu’à plus de 350 millions pour les plus dynamiques.

Le lien entre performance et collecte est d’ailleurs flagrant puisque la moyenne de taux de distribution 2023 des 10 SCPI de notre tableau atteint 6,21% à comparer à 4,52% pour le taux moyen du marché. Il s'agit en majorité de SCPI diversifiées mais deux SCPI de bureaux se démarquent quand même (Epargne Pierre et Vendôme Régions).