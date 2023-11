"En France, Instagram est devenu le réseau social le plus utilisé pour du contenu financier en 2023"

La 3e édition d'une enquête Pictet AM sur l'éducation financière des Européens montre un intérêt croissant des Français pour les sujets financiers... et des besoins accrus de source fiable en la matière.

L’intérêt des Français pour les sujets financiers a augmenté cette année, mais leur connaissance pour cette thématique reste majoritairement limitée.

Dans un contexte inflationniste et de pouvoir d’achat contraint, 37% se déclarent très intéressés par le sujet, une tendance en hausse de 4 points par rapport à l’année dernière, selon une étude menée auprès de cinq pays européens par Pictet Asset Management. Et 39% aimeraient en savoir plus sur la finance, même s'ils n'ont que très peu de connaissances en la matière (en hausse de 3% par rapport à la dernière étude).

Les projets de vie (41%) et l'épargne (29%) sont les principales raisons pour lesquelles les personnes interrogées souhaitent renforcer leur éducation financière et potentiellement investir leur argent.

Les réseaux sociaux sont devenus la première source d'information pour des thèmes liés à la finance, ce qui soulève des questions quant à l'exactitude des informations qu'ils fournissent à un public de plus en plus nombreux. Cette évolution s'est produite alors que la confiance dans ces plateformes s'est considérablement accrue.

Les réseaux sociaux, source n°1 de l'information financière

L'étude de cette année démontre que les médias sociaux et le contenu numérique font partie des sources d'information financière les plus populaires. En France, 36% de l'échantillon déclare utiliser les réseaux sociaux pour s'informer sur les questions financières, devant la télévision (14%) et la presse (9%). La même tendance est observée partout en Europe.

L'importance des réseaux sociaux en tant que source d'information fiable est observée dans l'ensemble de l'échantillon (investisseurs et non-investisseurs), indépendamment de la génération et de la fortune des participants, relève l’enquête.

« Il existe bien sûr des différences dans l'utilisation des médias sociaux selon les générations. Facebook et LinkedIn sont les plus utilisés par les générations plus âgées, tandis qu'Instagram et Telegram sont plus populaires parmi les populations plus jeunes », précise Pictet AM.

En France, Instagram est devenu le réseau social le plus utilisé pour du contenu financier en 2023. Près d’un quart des participants (24%) utilisent en effet cette plateforme principalement pour échanger avec des experts et s’informer sur les dernières nouveautés du domaine de la finance.

Manque d'informations adéquates

Bien que la confiance dans les plateformes sociales ait augmenté de 19% en France, il est intéressant de constater que l'étude de cette année démontre également que la plupart des participants estiment qu'il est difficile de trouver des informations fiables et pertinentes lorsqu'il s'agit de sujets financiers. 44% de l'échantillon français a déclaré ne pas pouvoir trouver les informations adéquates ou les bonnes personnes pour développer et élargir ses connaissances financières.

Les institutions gouvernementales et les régulateurs restent en tête, avec 37% des participants français qui considèrent que c'est à ces derniers qu'il incombe de former leurs citoyens finance, devant les écoles (30%) et les conseillers financiers (17%), comme presque partout en Europe.