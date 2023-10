Coup de mou pour le Livret A mais bel essor du Livret d’épargne populaire

La collecte nette du Livret A et du LDDS ont nettement faibli en septembre contrairement à celle du LEP qui bénéficie de son taux de rémunération imbattable à 6%.

La collecte du Livret A et celle du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) ont été surpassées en septembre par le Livret d’épargne populaire (LEP) d’après les chiffres de la Caisse des Dépôts. Pourtant guère exceptionnelle, la collecte nette du LEP a représenté 0,8 milliard d’euros le mois dernier face à un tout petit mois pour le Livret A dont les encours n’ont augmenté que de 0,45 milliard d’euros. Il s’agit de la plus faible collecte mensuelle du Livret A de l’année, tout comme pour le LDDS (+0,27 milliard d’euros en septembre).

Une collecte historique pour le LEP

Malgré ce ralentissement, le Livret A affiche encore une énorme collecte cumulée de près de 31 milliards d’euros de janvier à septembre et le LDDS de presque 11 milliards, soit un total de 41,4 milliards d’euros. A grand renfort de communication autour de son taux de rémunération imbattable de 6% (le double de celui du Livret A et du LDDS), le LEP cumule de son côté 11,1 milliards de collecte nette depuis le début de l’année, un niveau jamais observé pour ce livret dont la détention est soumise à des plafonds de revenus. Ce mouvement est appelé à se poursuivre avec l’augmentation du plafond du LEP à 10.000 € depuis le 1er octobre (7.700 € auparavant), sachant qu’environ la moitié de ces livrets étaient déjà remplis à ras bord.

Un record qui devient difficile à battre

Alors que, comme septembre, le mois d’octobre reste traditionnellement une période de dépenses peu propice à l’épargne, il semble désormais difficilement envisageable de voir 2023 battre le record absolu de collecte nette de 2012 sur le Livret A et le LDDS. Cette année-là, la collecte globale des deux livrets avait dépassé 49 milliards mais cela était en grande partie dû à l’augmentation de leurs plafonds respectifs : on était passé de 15.300 € à 19.125 € sur le Livret A et de 6.000 à 12.000 € pour le LDDS.

Sacrée cagnotte

En attendant, les Français accumulaient fin septembre un total de 406,1 milliards d’euros sur leurs Livrets A (une petite partie est quand même détenue par des syndicats de copropriété et associations). En ajoutant les encours de 145 milliards pour le LDDS et de 59 milliards sur LEP, la cagnotte globale des trois livrets dépassait 610 milliards d’euros.