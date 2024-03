Cette SCPI pourrait abaisser son prix de souscription pour la troisième fois !

Le dernier bulletin trimestriel de Primopierre fait apparaître une valeur de reconstitution de 154,44 € à fin 2023, inférieure de 8% à son dernier prix de souscription de 168 €.

Jamais deux sans trois ? L’expression pourrait hélas se confirmer pour les porteurs de parts de la SCPI Primopierre de Primonial, au nombre de presque 35.000. Cette grosse SCPI de bureaux avec des immeubles principalement situés en région parisienne, qui pèse encore plus de 3 milliards d’euros, a déjà abaissé son prix à deux reprises ces derniers mois : -13,5% le 15 septembre 2023 et -6,7% le 13 février, soit -19,2% au total.

Encore en surcote de 8%

Le dernier bulletin trimestriel de Primopierre fait pourtant apparaître une valeur de reconstitution de 154,44 € à fin 2023, inférieure de 8% à son dernier prix de souscription de 168 €. Or, un écart de 10% obligerait Primonial à ajuster à nouveau le prix de Primopierre à la baisse. La marge est donc très réduite, d’autant que Primopierre fait face à de sérieux problèmes de liquidité et qu’une telle situation est de nature à décourager de nouveaux investisseurs de souscrire et donc à entretenir la collecte.

Plus de 6% du capital en attente de cession

6,2% du capital de Primopierre était en attente de cession à fin décembre 2023, ce qui représente un montant de presque 190 millions d’euros rapporté au prix de retrait de 160 €. Il est donc à craindre qu’une troisième baisse de prix soit nécessaire pour repartir sur des bases plus saines et essayer de relancer la collecte.

Pour bien comprendre les difficultés particulières de cette SCPI, il faut souligner que la valeur d’expertise de son patrimoine s’est effondrée d’environ un quart en un an, entraînant une chute de -24% de sa valeur de reconstitution : de 203,76 € à fin 2022 à 154,44 € à fin 2023.

Des difficultés structurelles

Dans le contexte de remontée brutale des taux d'intérêt qu'on a connu entre 2022 et 2023, Primopierre a davantage subi la baisse des prix de l’immobilier de bureaux en région parisienne que d’autres fonds pour plusieurs raisons. Primopierre possède beaucoup de grands ensembles de bureaux monolocataires occupés par des groupes de premier plan tels que Thales, RTE ou Alstom.

Le rendement locatif de ces bureaux, bien que sécurisé, n’est pas très élevé, ce qui renvoie à un taux de distribution 2023 de 4,12% à comparer à une moyenne de 4,52% pour le marché des SCPI de rendement. Son taux d’occupation financier est médiocre (86,3%) avec 13,7% de locaux vacants. Enfin, son taux d’endettement est élevé (32,7%), cet effet de levier ayant eu comme conséquence d’amplifier l’évolution de la valeur vénale du patrimoine...