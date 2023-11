Ces SCPI qui vont verser entre 6% et 8% de dividendes en 2023

Retrouvez notre palmarès des meilleurs rendements attendus cette année dans l'univers des SCPI.

On a désormais une idée assez précise des meilleurs rendements qui vont être délivrés par les SCPI cette année. Plusieurs SCPI ont en effet relevé leurs objectifs de taux de distribution dernièrement, souvent grâce à des acquisition récentes avec d’excellents rendements locatifs, ce qui promet encore de belles performances pour le haut du panier de la pierre-papier.

Entre 7,25% et 7,75% pour Remake Live

Sans surprise, les SCPI sans frais d’entrée vont encore truster le haut du palmarès. La dernière arrivée sur le marché, Remake Live, pourrait rester en tête (7,64% en 2022) avec un objectif 2023 rehaussé entre 7,25% et 7,75%. A noter que l’Irlande et l’Ecosse ont été particulièrement ciblés par les gérants de Remake Live ces derniers mois avec notamment un premier achat significatif en Ecosse. Le rendement acte en main des acquisitions réalisées par la SCPI au troisième trimestre 2023 était proche de 8%.

Entre 7% et 7,5% pour Transitions Europe

Les jeunes SCPI, très agiles avec généralement une collecte soutenue qui leur permet actuellement de saisir les opportunités de la baisse des prix immobiliers, devraient aussi créer de belles surprises. Transitions Europe (Arkea REIM) qui a tout juste 1 an d’existence et dont le patrimoine est donc en pleine phase de constitution, vise ainsi entre 7% et 7,5% grâce à des acquisitions très rentables à l’étranger.

Encore plus de 7% pour Iroko Zen

Dans la catégorie des SCPI sans droit d’entrée, Iroko Zen promet plus de 7% pour la troisième année d’affilée. Iroko profite à plein de son flot de collecte et a même renforcé son équipe d’investissement pour profiter au maximum du contexte de baisse de prix. L’augmentation de l’exposition à l’Allemagne ou la poursuite de la diversification vers la logistique et les locaux d’activité font partie des derniers axes stratégiques poursuivis par cette jeune SCPI.

Entre 6,25% et 6,60% pour Novaxia Neo

La troisième SCPI sans frais d’entrée disponible sur le marché, Novaxia Neo, affiche un objectif de distribution 2023 compris entre 6,25% et 6,60% (6,33% en 2022). Novaxia Neo disposait au passage de réserves significatives représentant 4 mois de distribution à fin septembre 2023.

6,25% pour Epsilon 360°

La jeune SCPI diversifiée Epsilon 360°, gérée par la société de gestion indépendante Epsilon Capital et spécialisée dans les investissements immobiliers tertiaires "smallcaps" en France (commerce, santé, bureaux, logistique…) vise cette année un taux de distribution de 6,25%, en progression par rapport à 6,08% en 2022. Epsilon 360° a déjà prévu de faire mieux en 2024 en se projetant sur 6,50%.

Toujours plus de 6% pour Corum Origin

Du côté des SCPI traditionnelles avec un historique plus long, Corum Origin va encore confirmer sa belle régularité avec plus de 6% (6,88% en 2022), ce qui permet à ce support aujourd’hui investi dans 13 pays de la zone euro d’avoir distribué entre 6% et 7% de dividendes depuis plus de 10 ans. L’avenir reste très prometteur quand on sait que les immeubles acquis par cette SCPI en 2023 dégagent un rendement moyen supérieur à 9% au moment de leur achat avec même un rendement locatif hors norme de 10,4% pour un immeuble de 88,8 millions d’euros à Amsterdam.

A noter aussi que parmi les autres SCPI Corum, Corum XL devrait rester largement au-dessus de 5% et Corum Eurion de 5,5%.

Entre 6,1% et 6,2% pour Cœur d’Europe

Régularité confirmée aussi chez Sogénial Immobilier avec la SCPI Cœur de Régions ayant récemment annoncé un objectif de taux de distribution 2023 compris entre 6,1% et 6,2% (6,4% en 2022) alors que son prix de souscription avait encore été majoré de +0,77% le 1er juillet 2023 après +0,93% en décembre 2022.

Autre SCPI gérée par Sogenial, Cœur d’Europe cible entre 5,5% et 6%.

Autour de 6% pour Cap Foncières & Territoires

Investie dans les grandes métropoles françaises, Cap Foncières & Territoires devrait encore figurer en bonne place dans le palmarès 2023. Son taux de rendement va sans doute rester proche de 6% compte tenu des trois acomptes trimestriels déjà versés.

Une stratégie européenne permettant d’optimiser la fiscalité

Tous ces taux se définissent comme le dividende brut, avant prélèvements français et étrangers (payés par le fonds pour le compte de l’associé), versé au titre de l’année en cours et divisé par le prix de souscription des parts au 1er janvier 2023. Dans la plupart des cas, ces SCPI ont l’avantage d’être investies en bonne partie en zone euro sur des immeubles hors de France, ce qui permet à l’épargnant d’alléger sa fiscalité, notamment grâce à l’absence des prélèvements sociaux français au taux de 17,2%. A la clé donc, un rendement net supérieur. Quasiment toutes ces SCPI européennes ont d’ailleurs accru leurs positions à l’international ces derniers mois et nous vous livrons ci-dessous la dernière ventilation géographique de leur patrimoine :