Bourse : dividendes record en France et à l’échelle mondiale

Portés par certains secteurs - comme la banque, l'automobile ou encore la santé - les versements des entreprises cotées au 2e trimestre ont enregistré une belle croissance malgré les incertitudes économiques et l'inflation.

Le montant des dividendes versés par les entreprises françaises a atteint un nouveau record au 2e trimestre : 49,5 milliards d’euros ont été perçus par leurs actionnaires au titre de cette période, d’après la dernière édition du Janus Henderson Global Dividend Index (cf. encadré en fin d'article).

Engie booste la croissance des dividendes en France

En hausse de 10,3% (après déduction de dividendes exceptionnels non récurrents, effets de change et "autres facteurs techniques") par rapport à la même période en 2022, ces distributions ont été principalement portées par les secteurs de de la santé, des services financiers, et surtout de l’énergie, Engie ayant été le premier contributeur de cette croissance, avec une augmentation de deux tiers de son dividende, grâce à l’explosion de ses bénéfices. À l’exception d’EDF, qui a annulé le versement du solde de son dividende avant sa récente nationalisation, aucune entreprise de la bourse de Paris n’a réduit ses distributions.

A l’échelle mondiale, les versements de dividendes au 2e trimestre ont aussi atteint un nouveau record de 568,1 milliards de dollars, en hausse de 6,3% (après déduction de dividendes exceptionnels non récurrents, effets de change et "autres facteurs techniques") en glissement annuel après +3% au 1er trimestre, alors que 88% des entreprises ont augmenté ou maintenu leurs dividendes au 2e trimestre.

L'Europe portée par les bancaires et l'automobile

En Europe, hors Royaume-Uni, qui profite d’un effet de saisonnalité, période durant laquelle la plupart des sociétés effectuent un versement annuel unique, les montants distribués ont progressé de 10% à un record total de 184,5 milliards de dollars – avec un quart de la croissance porté par les banques ainsi qu’une forte contribution du compartiment automobile.

Les dividendes allemands ont augmenté de 9,2%, pour atteindre le montant record de 40,8 milliards d’euros. BMW dépasse Allianz et devient le deuxième plus gros payeur d’Allemagne, après son rival Mercedes-Benz, versant plus du double de son dividende pré-pandémique grâce à la forte croissance de ses bénéfices.

À l’instar de nombreux constructeurs automobiles, BMW a été en mesure d’augmenter ses prix et a amélioré le mix de ses ventes en privilégiant les véhicules les plus onéreux. Un peu moins de neuf entreprises allemandes sur dix de l’indice ont augmenté ou maintenu leurs dividendes, mais quelques réductions notables sont à signaler. Ainsi, Vonovia, société immobilière qui se finance par l’endettement, a divisé son dividende par deux pour protéger son capital, tandis qu’Adidas a réduit le sien de près de 80% en raison de la chute de ses bénéfices après la fin de sa collaboration avec Kanye West.

Du côté du Royaume-Uni, le rétablissement du dividende trimestriel d’HSBC pour la première fois depuis la pandémie, ainsi que d’autres augmentations importantes du secteur bancaire ont permis à la zone d’enregistrer une croissance du versement des dividendes de 2,9% en dépit des fortes réductions du secteur minier.

Le ralentissement se poursuit aux Etats-Unis

Outre-Atlantique, la croissance des versements aux Etats-Unis a poursuivi son ralentissement pour le 6e trimestre consécutif (4,6% au T2 2023) après une période de forte résilience pendant la pandémie de Covid et un taux de distribution restant exceptionnellement élevé, 98% des entreprises américaines de l’indice Janus Henderson ayant augmenté ou maintenu leurs versements. Les dividendes canadiens continuent de progresser plus rapidement que leurs homologues US, augmentant de 8,7 % sur une base sous-jacente, sous l’impulsion des banques et du secteur de l’énergie. 92 % des entreprises canadiennes de l’indice ont augmenté ou maintenu leurs dividendes.

En Asie-Pacifique, les hausse des dividendes diffère fortement entre les pays de la région, avec un certain dynamisme à Singapour et en Australie, un pic saisonnier au Japon (+8,4%), grâce, entre autres, à la contribution de Toyota Motor (qui représente un tiers de cette augmentation), mais de la faiblesse ailleurs. La croissance sous-jacente de la région hors Japon est de 5,1 % ; seules sept entreprises sur dix ont augmenté ou maintenu leurs dividendes. Cependant, assez peu d’entreprises effectuent des versements au deuxième trimestre à Hong Kong, à Taïwan et en Australie, de sorte qu’un faible nombre de variations importantes impactent les chiffres de manière disproportionnée.

Quelles sont les entreprises ayant versé le plus de dividendes au 2e trimestre 2023 ?

Nestlé HSBC Holdings plc Mercedes-Benz Group AG China Mobile Limited Bayerische Motoren Werke AG BNP Paribas Microsoft Corporation Allianz SE Sanofi Axa

Ces dix entreprises ont versé un total de 57,7 milliards de dollars, représentant 10% des dividendes payés à l’échelle mondiale sur cette période. Source : Janus Henderson.

Quelles perspectives pour l’année 2023 ?

Janus Henderson maintient des prévisions sur fond d’incertitude grandissante concernant l’économie mondiale, avec une projection de croissance globale des dividendes de 5% (hors dividendes exceptionnels non récurrents) à 1.640 milliards de dollars.

« La croissance économique mondiale ralentit face à la hausse des taux d’intérêt. Les marchés anticipent désormais des bénéfices mondiaux stables cette année, après s’être envolés à des sommets record en 2022. Les entreprises à travers le monde se montrent aujourd’hui plus prudentes à propos des perspectives, commente Ben Lofthouse, responsable de l’équipe Global Equity Income chez Janus Henderson. Alors que les niveaux de l’emploi sont restés très robustes, certaines parties de l’Europe ont connu des récessions techniques et, partout, les décideurs entendent toujours combattre l’inflation, même au détriment de la production.»

Malgré ce tableau d'ensemble morose, Janus Henderson anticipe toujours une poursuite de la croissance des versements. « Le secteur bancaire, en particulier, continuera à générer une solide croissance durant le reste de l’année, et effectuera des versements record à ses actionnaires. Un environnement économique plus atone est généralement négatif pour les banques mais l'effet positif sur les marges bancaires, dû à la fin de nombreuses années de taux d'intérêt très bas, est considérable et stimule les distributions de dividendes. Les grandes banques sont soumises à une réglementation très stricte et abordent donc le ralentissement économique dans une position de capital solide », prédit-il.