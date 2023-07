Belle percée des fonds obligataires datés dans les allocations d’assurance vie

Ces fonds obligataires permettent de bénéficier de la hausse des taux d’intérêt, en particulier quand ils sont composés d’obligations d’entreprises.

L’Observatoire du conseil financier indépendant de Nortia, établi à partir des versements et mouvements d’arbitrage de plus de 2.600 conseillers en gestion de patrimoine (CGP) partenaires, avait observé au premier trimestre 2023 un pourcentage historiquement faible de la poche de fonds euros en assurance vie : 31% seulement de la collecte brute contre 69% pour les unités de compte. Cette tendance vient d’évoluer au deuxième trimestre où la sécurité des fonds euros a repris de la vigueur avec 42% de la collecte, les unités de comptes restant quand même majoritaires avec 58%.

Assouplissement des conditions de versement des bonus

« Après l’inflation, maître mot de 2022, c’est désormais davantage la perspective d’une récession qui préoccupe les investisseurs et cela se ressent sur les marchés, avec une volatilité au rendez-vous », analyse Charles Delsarte, ingénieur financier chez Nortia. Les conditions de marchés, avec un CAC40 qui a atteint un record à 7.577 points en avril sans guère s’en éloigner depuis, peuvent en effet supposer un certain attentisme de la part des investisseurs, qui se reportent sur ce produit à capital garanti. Nortia note d’ailleurs que les assureurs ont assoupli leurs conditions de versement des bonus qui renforcent la performance des fonds euros. Ainsi, chez certains assureurs, il est possible d’investir à 100% sur le fonds euros, tout en percevant certains bonus, jusqu’alors conditionnés à un seuil de versement minimum sur les unités de compte.

Moins de pierre-papier

Au sein des unités de comptes, le deuxième trimestre 2023 a été marqué par un net recul des versements sur des supports immobiliers (SCI, OPCI, SCPI) qui représentaient encore largement la première classe d’actifs de l’assurance vie au trimestre précédent. La pierre-papier est cette fois détrônée par les produits structurés qui ne cessent de monter en puissance avec désormais un peu plus d’un quart de la collecte brute en assurance-vie. Nortia cite notamment le succès des produits de taux, à capital garanti, ou encore des titres indexés sur crédit. Ces produits structurés à capital garanti, qui ont l’avantage d’avoir une bonne transparence sur leurs frais, conviennent notamment aux investisseurs qui ne veulent pas de gestion dynamique.

Percée des fonds obligataires

Les fonds obligataires confirment aussi leur percée avec une proportion de la collecte mesurée par Nortia à près de 20% contre 12% au premier trimestre. Ces fonds obligataires permettent de bénéficier de la hausse des taux d’intérêt, en particulier quand ils sont composés d’obligations d’entreprises.

« Saisir l’opportunité des taux élevés est nécessaire au moins pour une partie de son capital à investir », soulignent d’ailleurs les experts du gestionnaire de patrimoine Cyrus Conseil (plus de 10 milliards d’euros sous gestion) qui rappellent que les rendements sont aujourd'hui au plus haut depuis une décennie sur les obligations. Il est en effet courant aujourd’hui de trouver des obligations de grandes entreprises cotées rapportant autant que le rendement de leurs dividendes sans les risques de volatilité du cours de bourse.

Les fonds monétaires pour patienter

Les fonds monétaires, très appréciés pour sécuriser son épargne tout en bénéficiant de la hausse des taux directeurs, s’adjugent davantage de parts de marché et représentent désormais près de 14% de la collecte brute en assurance-vie selon l'observatoire trimestriel Nortia.

Enfin, les fonds actions restent à un niveau historiquement bas autour de 8% de la collecte avec un léger retour sur les smalls et mid caps européennes.