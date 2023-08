Baisse de prix des SCPI : à qui le tour ?

Tout dépendra des prochaines expertises mais nous avons identifié 7 SCPI susceptibles de déprécier le prix de leurs parts.

Cinq SCPI ont pour l’instant abaissé le prix de leurs parts cette année. La première baisse avait eu lieu dès le mois de mars, -8,4% pour Laffitte Pierre (AEW Patrimoine), mais c’est surtout à partir de cet été que les problèmes sont arrivés car plusieurs sociétés de gestion ont décidé d’avancer les expertises de leurs patrimoines immobiliers à la mi-année alors que ces évaluations n’ont habituellement lieu qu’une fois par an, en fin d’exercice.

C’est ainsi qu’Amundi Immobilier a fortement déprécié le prix de ses trois SCPI à dominante de bureaux : -12% pour Rivoli Avenir Patrimoine, -14% pour Edissimmo et -17% pour Genepierre. Dans la foulée, BNP Paribas REIM a coupé le prix d'une de ses grosses SCPI de bureaux (Accimmo Pierre) de 17%, créant ainsi une vague d’inquiétudes sur la valorisation du secteur des SCPI. Les expertises de ces grosses SCPI ont révélé des écarts de valorisation d’environ 10% en seulement 6 mois. Il ne faut bien sûr pas généraliser une telle déconvenue à l’ensemble des SCPI mais cela montre que la baisse de prix des bureaux a été violente ces derniers mois, en particulier pour certains immeubles à Paris ou en Allemagne.

Les SCPI ayant déjà baissé le prix de leurs part en 2023 Source : L'Argent&Vous Nouveau prix de souscription Variation Date de la baisse de prix Capitalisation après la baisse de prix Laffitte Pierre (AEW Patrimoine) 412 € -8,4% 1er mars 2023 1,15 milliard d'euros Genepierre (Amundi Immobilier) 224 € -17% 24 juillet 2023 822 millions d'euros Edissimmo (Amundi Immobilier) 204 € -14% 24 juillet 2023 4,2 milliards d'euros Rivoli Avenir Patrimoine (Amundi Immobilier) 268 € -12% 24 juillet 2023 3,5 milliards d'euros Accimmo Pierre (BNP Paribas REIM) 170 € -17% 27 juillet 2023 3,32 milliards d'euros

Les SCPI en situation de surcote

La liste des SCPI décidant de baisser leurs prix va forcément s’allonger et dépendra de la date des expertises de leur patrimoine. Pour certaines, la baisse n’interviendra peut-être que début 2024 en l’absence d’expertise intermédiaire avant la fin de l’année 2023.

Dans l’immédiat, on peut lister les SCPI dont le prix de souscription était déjà surcoté fin 2022, c’est-à-dire que leur prix dépassait significativement la valeur de reconstitution. Les sociétés de gestion sont en effet autorisées à faire fluctuer le prix des parts de SCPI de plus ou moins 10% par rapport à leur valeur de reconstitution. Si cette valeur de reconstitution devient inférieure de plus de 10% au prix de souscription de la part, une baisse de prix doit ainsi être appliquée.

Dans le détail, la valeur de reconstitution d’une SCPI comprend la valeur vénale du patrimoine immobilier découlant des expertises, augmentée des actifs non immobiliers et diminuée des dettes, à laquelle il faut ajouter les droits de mutation qu’auraient à acquitter la SCPI pour acquérir ses mêmes immeubles, sans oublier la commission de souscription.

Parmi ces SCPI surcotées, celles qui sont à dominante de bureaux ou avec une diversification récente en dehors de la France ou vers d’autres actifs (commerce, logistique, santé…) sont à priori susceptibles de connaître les plus fortes dépréciations.

Primopierre et Patrimmo Commerce

Dans la liste de ces SCPI susceptibles de déprécier le prix de leurs parts, difficile de ne pas citer Primonial qui a décidé, comme Amundi et BNP Paribas, de faire expertiser son patrimoine au 30 juin 2023. Les résultats de ces expertises ne seront connus qu’en septembre mais on peut déjà s’interroger sur le prix de la SCPI de bureaux Primopierre (près de 4 milliards d’euros de capitalisation avec des bureaux principalement situés en région parisienne) dont le prix affichait déjà fin 2022 une surcote 2% par rapport à sa valeur de reconstitution et surtout de celui de la SCPI Patrimmo Commerce car elle était en surcote de près de 9% fin 2022, soit déjà proche de la limite de 10%.

Fructiregions Europe

Au rang des autres plus importantes surcotes de prix des parts par rapport aux valeurs de reconstitution à fin 2022 figurent notamment une SCPI gérée par AEW Patrimoine dont les actionnaires sont ici aussi des grands groupes bancaires : Groupe BPCE et La Banque Postale. Il s’agit de Fructiregions Europe, une SCPI de bureaux principalement situés en province (environ 365 millions d’euros de capitalisation) dont la surcote s’élevait déjà à 7% fin 2022.

Buroboutic – Métropoles

S’agissant de la SCPI Buroboutic – Métropoles de Fiducial Gérance, la surcote était proche de 6% en fin d’année dernière. Le patrimoine de cette SCPI d’environ 375 millions d’euros de capitalisation est diversifié avec une dominante de commerces et une bonne partie de bureaux. Ses actifs sont majoritairement situés en province.

PFO2

PFO2 est une SCPI de bureaux gérée par Perial Asset Management avec une présence dans plusieurs pays européens. Sa capitalisation est proche de 3 milliards d’euros, ce qui la classe parmi les plus importantes du marché. Sa surcote n’était pas encore inquiétante fin 2022 mais dépassait quand même 3%.

LF Avenir Santé

La SCPI LF Avenir Santé, gérée par La Française AM (l’actionnaire de référence est le Crédit Mutuel Nord Europe) dispose d’un positionnement défensif sur les résidences gérées dans le domaine de la santé, en France et à l’étranger. Attention quand même, sa surcote était proche de 6% fin 2022.

AEW Commerces Europe

Le cas de la SCPI AEW Commerces Europe (AEW Patrimoine) est un peu plus complexe. Cette SCPI de commerces est issue de la fusion entre Pierre Plus et Actipierre Europe (depuis le 30 juin 2023), portant sa capitalisation à plus de 1,7 milliard d’euros. Or Pierre Plus était en situation de surcote de 7,2% fin 2022 mais Actipierre Europe de seulement 0,7%.