Assurance vie : quels sont les fonds en euros qui ont le plus rapporté en 2023 ?

Pas mal de bonnes surprises parmi les premiers résultats des fonds euros dévoilés cette semaine au titre de l’année 2023…

A l’issue d’une année relativement clémente pour les marchés obligataires, une poignée d’assureurs ont communiqué cette semaine sur les performances 2023 de leurs fonds en euros. Sans surprise, ces rendements sont tous en progression par rapport à 2022.

L’écrasante majorité des assureurs et mutuelles ayant publié leurs performances ont puisé dans les réserves de leurs assurés pour servir des hausses relativement significatives. Avec deux principaux objectifs : continuer d’attirer les épargnants face à la concurrence, relative mais réelle, de l’épargne réglementée, et augmenter le niveau d'encours pour renouveler le stock d’obligations anciennes en portefeuille pour profiter des opportunités de l’année 2023.

Voici, le classement des rendements communiqués à date. Contre toute attente, La France Mutualiste prend la tête du palmarès avec une hausse de 1,59% pour le fonds en euros de ses contrats d'assurance vie multisupport. Comme en 2022, on retrouve également Garance et la MACSF dans le trio de tête.

N.B. : Les taux communiqués sont tous nets de frais de gestion, mais bruts de fiscalité, impôt et prélèvements sociaux. Le classement prend en compte les performances des fonds en euros des contrats d'assurance vie existants au 1er janvier 2023 a minima, c'est-à-dire hors moyennes ou bonifications prévues selon ancienneté, part d'UC détenue, niveau d'encours etc. Les fonds nouvellement créés en 2023 sont mentionnés en fin de classement dans une rubrique distincte). Les performances des fonds en euros des produits d'épargne retraite, qui peuvent être mentionnés, ne sont pas non plus pris en compte dans ce classement.

1. La France Mutualiste : 3,70%* (+159 pdb)

La performance des fonds euros de La France Mutualiste a été gonflée à bloc, et se place pour l’heure confortablement en tête des contrats de l’année 2023. Sans avoir puisé dans ses réserves, la mutuelle a pu accroître la performance de l’ensemble de ses contrats d’assurance vie multisupport de 159 points de base, portant le rendement de 2,11% en 2022 à 3,70% pour 2023 (Actépargne2, Actépargne2 Jeunes, Actépargne2 Seniors, Actépargne2 Protégés, Passerelle, Livret Jeun’Avenir, et Livret RM).

Le rendement monte même à 4,30% pour son plan d’épargne retraite individuel LFM PER’Form, en croissance de 199 points de base. Les rentes de son contrat historique, la Retraite Mutualiste du Combattant, sont aussi revalorisées à 4,20%, soit 189 points de base.

Enfin sa série de produits obsèques est également choyée, puisque le rendement du fonds euros a été porté à3,60% pour ses contrats d’assurance vie monosupport Funépargne, Bonépargne, Rentépargne, son contrat de retraite complémentaire R4, et à 3% pour son contrat obsèques Confort Obsèques.

*Hors produits d'obsèques.

2. Garance : 3,50% (+80 pdb)

La mutuelle indépendante, au top du classement en 2021 (2,75%) et en 2022 (2,80%), fait cette année grimper le rendement de son fonds euros de 80 points de base au titre de 2023, à 3,50%, et toujours sans piocher dans ses réserves.

Garance se félicite au passage de générer un taux parmi les meilleurs du marché, atteignant +19,25% en cumulé sur cinq ans. Ses adhérents peuvent placer 100% de leur épargne sur le fonds euros, sans minimum d’unités de compte.

3. MACSF : 3,10% (+60 pdb)

L’un des contrats de référence du marché et chouchou des professions libérables, le fonds en euros de la MACSF, atteint en 2023 une performance de 3,10%. Pour servir ce rendement, qui vaut pour l’ensemble de ses contrats d’assurance vie et d’épargne retraite, sans minimum d’UC, l’assureur mutualiste n’a pas hésité à puiser dans la réserve pour participation, à hauteur de 50 points de base, après l’avoir laissée intacte en 2022.

L’année dernière, la MACSF a particulièrement choyé la commercialisation de son fonds en euros, une enveloppe conséquente de quelque 22 milliards d’euros, dont il a fallu renouveler le stock obligataire au profit de titres particulièrement rémunérateurs en 2023. Une stratégie opportuniste, notamment encouragée par des opérations renouvelées tout au long de l’année de suppression de frais sur versement, qui lui ont permis d’enregistrer une collecte nette de 900 millions d’euros sur ses produits d’épargne et retraite.

4 ex aequo. Maaf (Covéa) : 2,80% à 3,20% (+75 pdb)

MAAF passe son rendement net à 2,80% au titre de l’année 2023 sur le fonds en euros de Winalto et du PER Winalto Retraite sans condition d’unités de compte, ce qui correspond à une progression de 75 points de base par rapport à l’an dernier, avec contribution d’une reprise des réserves des adhérents.

A partir de 20% d’UC en portefeuille, les titulaires de ces contrats profitent par ailleurs d’une bonification de 0,20%, avec un rendement porté à 3%, et à partir de 40% d’UC, la bonification passe à +0,40%, pour offrir un rendement atteignant ainsi 3,20%.

4 ex aequo. GMF (Covéa) : 2,80% (+75 pdb)

A l’instar du taux de "base" des contrats de la Maaf, le rendement net du fonds en euros des contrats d’assurance vie Altinéo et Multéo de l’assureur GMF Vie passe cette année à 2,80%, après 2,05% en 2022. Ce taux, en hausse de 75 points de base, est distribué sans conditions d’unités de compte est attribué à la totalité des encours gérés, sans critère de différenciation.

6. Milleis Banque Privée : 2,75% (+60 pdb)

Après une hausse spectaculaire en 2022 (+120 points de base), le taux du fonds euros de Milleis Vie (Milleis Banque Privée) affiche en 2023 une progression de 60 points de base, à 2,75%, contre 2,15% en 2022, pour ses contrats d’assurance vie et de capitalisation Milleis Horizon Vie, Milleis Horizon Capi, Epargne vie Milleis, Capi Milleis et Barclays Prestige.

A noter également que Milleis annonce aussi une bonification de taux de 2,25% en sus du rendement servi au titre de 2024 pour les nouveaux versements sur les fonds euros de ses contrats qui seront réalisés au cours du 1er trimestre 2024 (hors gestion pilotée et versements programmés).

7. Macif/Mutavie : 2,50% à 3,40% (+90 à +120 pdb)

Les fonds en euros du groupe mutualiste tirent leur épingle du jeu en offrant des rendements en croissance jusqu’à 120 points de base, dans une fourchette comprise entre 2,70% et 3,40% pour les contrats ouverts à la commercialisation contre 1,60% à 2,20% en 2022

« Nous augmentons fortement le taux de rendement du support en euros de l’ensemble de nos contrats d’assurance-vie en restituant une partie des réserves que nous avons constituées, déclare Odile Ezerzer, directrice de Macif Finance Epargne. Elles appartiennent à nos épargnants et face à l’érosion du pouvoir d’achat, il est légitime qu’ils en retirent un bénéfice pour concrétiser leurs projets. »

Ainsi, le rendement passe de 1,60% à 2,70% cette année pour le fonds euros du contrat d’assurance vie multisupport Multi Vie et le PER "Macif PER". Le taux du contrat plus haut-de-gamme « Jeewan Patrimoine » passe pour sa part de 1,80% à 2,80% cette année (+100 pdb), à 3% pour un minimum de 20% d’UC, 3,2% pour 40% d’UC et même 3,40% à partir de 60% d’UC.

Ceux qui sont fermés profitent aussi d’une revalorisation comme Livret Vie à 2,50% (+90 pdb), Actiplus et Actiplus Retraite à 3,10% (+90 pdb), Actipep 1 également à 3,10% (+95 pdb) ou Actipep 2 à 2,50% (+95 pdb).

En matière d’UC, les profils de gestion de la gamme principale en assurance vie (« Sélection Plurielle ») s’en sortent évidemment mieux qu’en 2022 dans le contexte de marché haussier mais les performances restent bien modestes : seulement +1,05% pour le profil prudent, +2,09% pour l’équilibré et +3,85% pour le dynamique. Les profils de gestion à horizon pour l’assurance vie comme pour la gamme retraite s’en sortent globalement mieux.

8. Agipi : 2,45% (+40 pdb)

Le fonds en euros des contrats d’assurance vie et de capitalisation CLER et CLEF de l’association Agipi affiche un taux de rendement de 2,45%, en progression de 40 points de base par rapport à 2022, avec reprise dans le report à nouveau, tandis que son fonds euro-croissance atteint pour sa part un rendement stable à 3,3%.

Le fonds en euros des contrats d’épargne retraite FAR et FAR PER sert un rendement plus limité, à 2,25% (+25 points de base), également avec reprise dans le report à nouveau.

Sur 2023, l’association d’épargnants, dont l’offre est distribuée exclusivement par les réseaux d’Axa France, a continué d’enregistrer une progression du nombre d’adhésions à ses contrats (à 1.093.896, +8%), et de ses adhérents (752.950, +6,70%). La collecte de ses produits d’épargne et de retraite s’est appréciée de 7%, à 2,4 milliards d’euros, tout comme ses provisions mathématiques, qui atteignaient à fin 2023 22,1 milliards d’euros.

9. MMA (Covéa) : 2,25% à 3,25% (+85 à +110 pdb)

Bel effort de la mutuelle cette année pour le fonds en euros de ses contrats MMA Vie : la mutuelle, qui a repris un peu de réserves, propose pour ses contrats un rendement de base à 2,25%, en progression de 85 points de base par rapport à 2022, porté à 2,80% pour les contrats ayant un encours d’UC d’au moins 20% (+100 points de base vs. 2022) et même à 3,25% pour les profils un peu plus risqués, disposant d’au moins 40% d’UC, en forte hausse de 110 points de base en comparaison au taux maximum servi l’année dernière sous les mêmes conditions de détention d’UC. Un effort qui passe par la

La revalorisation de rendement est aussi remarquable pour le fonds euros de son PER Avenir MMA, qui passe de 1,80% en 2022 à 2,5% en 2023 – soit à un taux supérieur à celui du taux de base de ses contrats d’assurance- vie. En 2021, le fonds euros n’avait distribué que 0,45% !

Hors classement : Société Générale Assurances (3,12% à 3,33%, moyenne)

Les rendements des fonds en euros de l’assureur sont encore une fois cette année communiqués selon des moyennes, alors qu'il applique, comme beaucoup, des bonifications selon la part d’UC détenue dans les contrats.

En moyenne, le rendement distribué sur les contrats s’établit à 3,12% pour les contrats Séquoia (+117 points de base) et à 3,33% pour Ebène (+115 points de base). Celui du PER Acacia atteint pour sa part 3,41% (+109 points de base).

Société Générale Assurances indique par ailleurs que l’ensemble des nouveaux versements réalisés en 2024 bénéficiera d’un bonus d’au moins 100 points de base pour 2024 et 2025.

Fonds lancés en 2023

Placement-direct.fr : Lancé il y a moins de deux mois, le dernier contrat d’assurance vie de Placement-direct.fr, Euro+, un contrat monosupport doté d’un fonds euros assuré par SwissLife, servira à ses premiers titulaires une performance de 4,1% nets de frais de gestion au prorata temporis au titre de 2023.

Commercialisé depuis le 15 novembre, ce fonds a en effet pu faire le plein de nouvelles obligations performantes. Investi entièrement en fonds euros, Placement-direct Euro+ offre une garantie complète du capital, pour une exposition au risque maîtrisée et un faible niveau de frais (0,6% de frais annuels de frais de gestion, pas de facturation d’entrée ni sur versement). Des caractéristiques qui en font un bon support d’attente, mais aussi un produit plutôt pertinent pour les investisseurs débutants, très averses au risque ou à la capacité d’épargne limitée.