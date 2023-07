Assurance vie : le top 10 de la gestion profilée selon Good Value for Money

Le site spécialisé sur les assurances de personnes et les placements financiers a établi un classement sur six années des offres de gestion profilée des contrats d’assurance vie les plus performantes du marché (2017-2022).

C’est une enquête bienvenue sur les performances de l’assurance vie que vient de publier Good Value for Money (GVfM). Le site spécialisé sur les assurances de personnes et les placements financiers, qui établit chaque année un classement des contrats les plus rentables du marché, s’est intéressé à la performance financière de la gestion profilée.

Cette option, qui consiste pour les assureurs à proposer à l’épargnant de gérer pour leur compte tout ou partie de son épargne*, peut s’avérer pertinente pour les personnes ayant peu de temps à consacrer à la gestion de leur contrat d’assurance vie, ou qui disposent d’une connaissance limitée du fonctionnement des marchés.

Mais elle n’est pas forcément une martingale : alourdissant de fait le niveau de frais des contrats, cette prestation étant bien sûr rarement gratuite, la gestion profilée est loin de garantir une performance supérieure à la moyenne ou meilleure que la gestion passive : les équipes de gestion sont plus ou moins talentueuses d’une société à l’autre (voire d’un fonds à l’autre), les produits des contrats sont plus ou moins diversifiés, et les frais plus ou moins élevés.

Le classement que GVfM vient de publier a été établi sur une période de six années, de 2017 à 2022 inclue. Un palmarès qui bien sûr, ne présage pas des performances futures, mais a le mérite de mettre en lumière la qualité de certains gérants de la place, ce top 10 à six ans étant occupé par huit contrats du marché, qui par ailleurs quasiment tous présents dans le palmarès de l’année 2022 (à l’exception de Placement-direct Vie et de WeSave Patrimoine).

Les meilleurs contrats d'assurance vie en gestion pilotée sur six ans

Pour établir son classement, le site a croisé les cinq meilleures performances obtenues sur chacune des 85 offres de gestion profilées analysées sur chacune des six années de la période 2017-2022. Elles ont été calculées nets de tous frais (à l’exception de ceux appliqués à l’entrée sur versements) :

N° 1 : RES Multisupport (MACSF Epargne Retraite) x Profils permanents

(MACSF Epargne Retraite) x N° 2 : Placement-direct Vie (Placement-direct.fr / SwissLife) x Gestion conseillée

(Placement-direct.fr / SwissLife) x N° 3 : Target+ (Primonial / Oradéa Vie) x Echiquier Club

(Primonial / Oradéa Vie) x N° 4 : WeSave Patrimoine (WeSave / Suravenir) x Gestion sous mandat

(WeSave / Suravenir) x N° 5 : Titres@Vie (Altaprofits / SwissLife) : Gestion pilotée Lazard

(Altaprofits / SwissLife) : N° 6 : Nalo Patrimoine (Nalo / Generali Vie) : Gestion profilée 95

(Nalo / Generali Vie) : N° 7 : Actépargne 2 (La France Mutualiste) : Gestion profilée

(La France Mutualiste) : N° 8 : Nalo Patrimoine (Nalo / Generali Vie) : Gestion profilée 85

(Nalo / Generali Vie) : N° 9: Nalo Patrimoine (Nalo / Generali Vie) : Gestion profilée 15

(Nalo / Generali Vie) : N° 10 : Yomoni Vie (Yomoni / Suravenir) : Mandat d’arbitrage

Pour l’ensemble des offres de gestion profilées du marché**, Good Value for Money a établi une performance annuelle moyenne sur six ans (toujours nets de tous frais sauf ceux d’entrée sur versement) de 0,87% pour la gestion "prudente", +1% pour la gestion modérée, +2,12% pour la gestion équilibrée, +2,72% pour la gestion offensive et +3,99% pour le profil audacieux.

Les modes de gestion les plus prudents sont aussi les moins performants

Ainsi, plus la prise de risque a été importante, meilleure a été la performance moyenne. En creux, surtout, « la lecture des performances annuelles moyennes de la gestion profilée sur longue période conduit Good Value for Money à exprimer ses réserves vis-à-vis de l’intérêt pour l’épargnant des offres de gestion profilée prudentes, modérées et équilibrées », souligne le spécialiste. « Force est de constater que seule une vraie prise de risque est payante sur le moyen/long terme, en acceptant une volatilité des performances obtenues d’une année sur l’autre. »

Car c’est le revers de la médaille : la prise de risque peut aussi sous-performer les années "creuses". Comme en 2022 par exemple, où la correction des marchés actions a entraîné tous les profils de gestion dans le rouge, les moins risqués ayant été moins impactés que les plus audacieux… Le choix d’un mode de gestion ayant une forte appétence au risque doit donc être absolument corrélé à une période d’investissement longue, de huit à dix années a minima…

*Également appelée "gestion pilotée" ou "gestion sous mandat". Le mode de gestion proposé à l’épargnant doit être établi selon trois critères : le niveau maximum de risque pris par l’épargnant, la nature des investissements (obligations, actions, fonds en euros, SCPI…) et la durée d’investissement recommandée.

**GVfM a retenu six critères pour définir ces différents profils de gestion, du plus prudent au plus audacieux : le niveau de risque présenté à l’épargnant au titre du devoir de conseil, la fourchette de taux d’unités de compte pour une gestion mixant fonds euros/UC, la fourchette de taux d’UC actions, le niveau maximum de gain ou perte annuelle, le niveau de risque normatif (SRRI), et la durée d’investissement conseillée (par exemple huit ans minimum pour le profil "audacieux").