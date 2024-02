14 SCPI avec de sérieux problèmes de liquidité

13 SCPI avaient plus de 5% du capital en attente de retrait à fin décembre 2023, ce pourcentage montant jusqu’à plus de 10% pour certaines.

Comme nous l’avons déjà indiqué, les problèmes de liquidités rencontrés par certaines SCPI en panne de collecte se sont nettement aggravés ces derniers mois. Les derniers chiffres compilés par l'Association française des Sociétés de Placement Immobilier (ASPIM) montraient que la valeur des parts en attente de retrait a bondi à 2,1 milliards d’euros au 31 décembre 2023, ce qui représente 2,3% de la capitalisation des SCPI disponibles sur marché (un peu plus de 200). C’est presque 1 milliard d’euros de plus qu’à fin septembre 2023 où la valeur des parts en attente de retrait se limitait à 1,2 milliard d’euros.

Dans beaucoup de cas, cette accumulation soudaine d'ordres de retrait est à l'initiative d'investisseurs institutionnels, notamment des assureurs, et beaucoup moins de particuliers. Des particuliers qui se retrouvent cependant bloqués avec des délais de vente qui s'annoncent dans la plupart des cas très longs. Cette situation est très contrastée selon les SCPI puisque sur un total de 216 fonds, l’ASPIM en a comptabilisé 99 avec des parts en attente de rachat au 31 décembre 2023. En revanche, plus de la moitié du marché (121 SCPI) n’avaient aucune part en attente de rachat à la même date. Sans surprise, ce sont d’ailleurs ces SCPI qui ont réalisé l’essentiel (80%) de la collecte brute du quatrième trimestre 2023.

La fracture s’agrandit

A l’appui des derniers bulletins trimestriels publiés, nous avons répertorié les SCPI rencontrant des problèmes de liquidités les plus sérieux. 13 SCPI avaient ainsi plus de 5% du capital en attente de retrait à fin décembre 2023, ce pourcentage montant jusqu’à plus de 10% pour certaines. Proportionnel à la taille de chaque SCPI, le montant en attente de retrait peut représenter jusqu’à près de 300 millions d’euros. Notre tableau récapitulatif montre aussi que la situation s’est souvent fortement dégradée entre le troisième trimestre et le quatrième trimestre 2023. Enfin, les 14 SCPI de notre tableau concentrent à elles seules un montant en attente de cession de près de 1,2 milliard d’euros sur la base du prix de retrait de chaque fonds.

Parmi cette liste, une SCPI a abaissé son prix de souscription depuis le début de l’année 2024 : il s’agit de Primopierre (Primonial) dont le prix est passé de 180 € à 168 € (-6,7%) le 13 février. Mais cette SCPI de bureaux qui pèse plus de 3 milliards d’euros avait déjà subi une forte baisse de prix il y a quelques mois (-13,5% le 15 septembre 2023). Au total, la baisse de prix de Primopierre ressort donc à -19,2%, ce qui permettra peut-être de relancer sa collecte…

Fonds de remboursement

Enfin, la plupart de ces SCPI ont déjà activé un fonds de remboursement afin d’apporter des réserves de liquidité. Ce fonds est alimenté par la revente d’actifs de la SCPI, ce qui rend les arbitrages délicats et parfois synonymes de moins-values dans la période actuelle de baisse des prix de l’immobilier tertiaire. A noter que pour les associés, la vente de parts via un fonds de remboursement se fait avec une décote par rapport à la valeur de retrait, elle-même inférieure au prix de souscription par la déduction des frais d’entrée.