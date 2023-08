Un LEP rempli au plafond pourra rapporter cette année près de 500 € d’intérêts

Le nouveau plafond de 10.000 € pour le Livret d’épargne populaire est attendu à partir d’octobre.

Annoncé par le gouvernement en juillet en même temps que l’ajustement du taux de rémunération de 6,1% à 6% (effectif depuis le 1er août), le nouveau plafond de 10.000 € pour le Livret d’épargne populaire (LEP) est prévu à partir du mois d’octobre. Le LEP reste donc actuellement plafonné à 7.700 € hors intérêts capitalisés et il faudra attendre la publication d’un décret d’ici l’automne pour que cette augmentation du plafond soit officialisée.

Beaucoup de livrets sont déjà remplis

Réservé aux ménages ne dépassant pas certains plafonds de ressources établis en fonction de la composition du foyer (par exemple 21.393 € par an pour un célibataire et 32.818 € pour un couple), le LEP reste imbattable parmi les supports d’épargne réglementée non fiscalisés.

Même si une bonne partie des ménages éligibles n’ont pas les capacités financières suffisantes pour profiter de cette augmentation du plafond, c’est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont déjà un livret rempli. Et ils sont nombreux dans ce cas : d’après le dernier rapport annuel de l'épargne réglementée publié par la Banque de France, près de la moitié (47%) des LEP avaient un encours supérieur au plafond réglementaire de 7.700 € fin 2022 compte tenu de la capitalisation des intérêts.

Jusqu'à près de 500 € d’intérêts annuels

Un LEP rempli au plafond de 7.700 € puis à 10.000 € à partir d’octobre, pourra rapporter cette année jusqu’à 491,4 € d’intérêts sur la base d’un taux de rémunération moyen de 5,93% (4,6% en janvier, 6,1% de février à juillet et 6% d’août à décembre) qui couvrira largement l’inflation.

Pour un couple, cela peut représenter près de 1.000 € de gains annuels, à condition bien sûr de disposer de 20.000 € d’épargne et de ne pas y avoir touché pendant 12 mois.