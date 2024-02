Tony Parker lève plus d’un million d’euros en moins d’une heure pour son haras normand

Nouveau crowdfunding spectaculaire de la star du basket...

Levée express pour la star du basket mondiale, Tony Parker. Retraité des parquets depuis plusieurs années déjà, le champion franco-américain, qui multiplie les projets d’entreprenariat (sport, jeux, vin, immobilier…), a levé hier plus d’un million d’euros en cinquante minutes (1.072.000€) auprès de plus de 2.800 investisseurs particuliers pour financer son haras, situé au Domaine de Quétieville, dans le Calvados.

Cette opération, réalisée via la plateforme Bricks.co, est la seconde levée de crowdfunding de Tony Parker en quelques mois. L'ancien joueur de la NBA avait déjà récupéré un million d’euros de financement par ce même biais en novembre 2023 en vue de financer le château de Saint-Laurent et son vignoble, dans le Vaucluse.

« Nous sommes ravis de voir que nos projets suscitent un tel engouement et confortent notre stratégie d’aider à la démocratisation de l’univers des courses, de l’élevage et du jeu, déclare Tony Parker dans un communiqué diffusé ce vendredi. Grâce à ce financement participatif, nous allons agrandir le haras pour doubler sa capacité d’accueil. Notre ambition est que les élèves du Domaine de Quétieville brillent au plus haut niveau et nous visons plus particulièrement les courses d’ici deux ans.

D’ici fin 2024, grâce à cet investissement, nous espérons avoir 50 boxes de poulinières, 54 boxes yearling et chevaux au repos répartis sur 2 zones créés pour l’occasion pour 110 ha de terres de qualité. Notre objectif : afficher une moyenne de 100 chevaux en pension chaque jour », détaille-t-il.

La plateforme Bricks.co, dont Tony Parker est ambassadeur, permettait d’investir pour ce projet sous forme obligataire avec un ticket d’entrée de 10€, pour une échéance de remboursement fixée à quatre ans.

L’objectif de rémunération de l’opération – le financement des travaux d’agrandissement du domaine – est assez ambitieux : 8% de rendement annuel annoncé, versé mensuellement...