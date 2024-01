Sofidy promet 7% de rendement avec sa nouvelle SCPI « high yield »

Très opportuniste, Sofidynamic orientera ses investissements vers les actifs immobiliers ayant bénéficié de fortes corrections à la baisse ces derniers mois et offrant une prime de risque pleinement reconstituée.

Difficultés pour certaines, opportunités pour d’autres, l’année 2024 devrait rester très contrastée pour les SCPI. Dans un secteur où la collecte de fonds auprès des épargnants et investisseurs reste le nerf de la guerre, la société de gestion Sofidy a décidé de se relancer en créant une nouvelle SCPI clairement opportuniste.

Baptisée Sofidynamic, cette SCPI rejoint l’offre de Sofidy déjà riche de 6 autres SCPI dont 2 n’ont pas échappé à la vague de baisse de prix des parts. Effimo 1 et Sofipierre ont en effet subi une baisse de prix de l’ordre de 10% en décembre sur la base des travaux d’expertises de fin d’année 2023.

« High yield »

Mais la baisse de prix des actifs immobiliers précipitée par la remontée des taux, Sofidy compte bien en profiter avec cette nouvelle SCPI particulière, positionnée sur un objectif de haut rendement en contrepartie d’un profil de risque un peu plus élevé. Sofidynamic vise en effet un taux de distribution annuel moyen élevé de 7% brut de fiscalité, au travers d’une distribution régulière de dividendes sur un horizon de détention long terme conseillé de 8 ans minimum. Son échelle de risque sera de 4/7 alors que cet indicateur synthétique de risque et de rendement est le plus souvent positionné à 3 pour les SCPI.

La SCPI sera européenne en ciblant tous les pays de l’Espace économique européen, y compris le Royaume-Uni et la Suisse. Cette dimension européenne pourra d’ailleurs alléger la fiscalité et permettre de générer un meilleur rendement net pour les épargnants.

Commerces et locaux d’activités

Sofidynamic orientera donc ses investissements vers les actifs immobiliers ayant bénéficié de fortes corrections à la baisse ces derniers mois et offrant une prime de risque pleinement reconstituée. Toutes les typologies immobilières seront étudiées mais en ciblant prioritairement les actifs de commerces (retail parks, moyennes surfaces de périphérie, galeries commerciales ou commerces de centre-ville) et les locaux d’activités au sens large, notamment la logistique urbaine, les entrepôts, le stockage pour particuliers, les locaux industriels ou les data centers. Les bureaux ne font pas partie des investissements envisagés par Sofidynamic même si la SCPI n’exclut rien dans ses choix opportunistes. Sofidynamic surveillera d’ailleurs les opportunités pouvant apparaître sur les marchés secondaires de parts de fonds immobiliers.

La SCPI promet en tout cas un bon degré de diversification du patrimoine et de mutualisation des risques de contreparties des locataires avec un une attention particulière au niveau de granularité en termes de nombre d’actifs et de locataires, de diversité géographique et de typologies d’usage des actifs.

Commission de souscription très réduite

Cette nouvelle SCPI est une solution d’épargne immobilière grand public accessible dès 300 € (1 part minimum). Nouveauté chez Sofidy, elle affiche une commission de souscription très réduite : limitée à 2% HT (soit 2,4% TTC) sans commission de retrait en cas de sortie au-delà de la durée de détention recommandée de 8 ans. Une commission de retrait acquise à la SCPI de 5% HT (soit 6% TTC) sera quand même appliquée en cas de sortie anticipée avant les 8 années de détention recommandée.