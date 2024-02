Sofidy plafonne les rachats de certains fonds immobiliers pour prévenir les problèmes de liquidité

Si trop d’associés veulent sortir, ils devront en payer le prix de la liquidité…

Les problèmes de liquidité continuent d’affecter les fonds immobiliers dans le sillage de performances 2023 décevantes poussant certains porteurs de parts à se retirer. La société de gestion Sofidy a récemment pris les devants en mettant en place des mécanismes de plafonnement des rachats pour quatre de ses fonds, y compris des OPCI dont la liquidité est pourtant censée être supérieure à celle des SCPI grâce à leur poche de trésorerie et de valeurs mobilières.

Les fonds concernés sont :

La SCI Sofidy Convictions Immobilières , unité de compte proposée en assurance vie qui a affiché une performance de -0,41% en 2023).

, unité de compte proposée en assurance vie qui a affiché une performance de -0,41% en 2023). L’OPCI grand public Sofidy Pierre Europe investi dans l’immobilier européen.

investi dans l’immobilier européen. L’OPCI grand public SoLiving , investi dans l’immobilier résidentiel européen.

, investi dans l’immobilier résidentiel européen. L’OPCI professionnel Sofimmo investi dans des murs de commerces.

Gates

Après avoir modifié les statuts des fonds concernés, Sofidy a introduit des règles de plafonnement des rachats, appelées « gates », permettant d’étaler temporairement les demandes de rachat sur plusieurs mises à jour des valeurs liquidatives en cas de circonstances exceptionnelles, notamment si le contexte de marché ne permet pas de réaliser des arbitrages dans de bonnes conditions préservant l’intérêt de tous actionnaires, y compris ceux qui ne souhaitent pas vendre leurs parts.

Commission de rachat de 3% acquise au fonds

Concrètement, lorsque le montant cumulé des demandes de rachats, diminué de celui des souscriptions, dépasse un certain seuil, la société de gestion peut activer ce mécanisme et reporter les demandes de rachat non exécutées à la date d’établissement des prochaines valeurs liquidatives (généralement tous les 15 jours).

En cas d’activation de ce report, une commission de rachat de 3% maximum est prélevée sur le montant de retrait de l’associé. Détail intéressant, cette commission de rachat est acquise au fonds lui-même et pas à la société de gestion, si bien qu’elle profite aux associés qui conservent leurs parts et fait en quelque sorte payer le prix de la liquidité aux autres.

Dans le cas où ces fonds sont souscrits en assurance vie, c’est à chaque assureur de répercuter ou pas ces mécanismes mis en place par Sofidy.

Investisseurs institutionnels

Pour éviter les problèmes rencontrés par certaines SCPI en panne de collecte où des investisseurs institutionnels bloquent la liquidité avec de gros ordres de retrait, Sofidy peut également décider de suspendre à titre provisoire, pendant une durée ne pouvant excéder deux mois, la demande de retrait de tout associé détenant plus de 20% du capital, dès lors que sa demande porte sur un nombre de parts supérieur à 2% du capital.