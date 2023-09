SCPI Primonial : baisse de prix confirmée pour Primopierre et Patrimmo Commerce !

Cette actualité porte désormais à 15 le nombre de dépréciations observées sur le marché des SCPI depuis le début de l’année, dont 14 depuis cet été...

Les résultats des expertises au 30 juin 2023 des SCPI Patrimmo Commerce et Primopierre gérées par le groupe Primonial, étaient attendues avec fébrilité. Ces deux SCPI figuraient en bonne place dans notre liste de SCPI susceptibles de connaître une baisse du prix de leurs part cet été…

Les résultats de ces expertises viennent de tomber et s’accompagnent sans surprise de fortes baisses de prix : -10,7% pour Patrimmo Commerce à 176 € et -13,5% pour Primopierre à 180 €.

En tant que SCPI spécialisée dans l’immobilier de commerces en zone euro, Patrimmo Commerce indique être particulièrement impactée par le contexte macro-économique actuel. Sans oublier que Patrimmo Commerce faisait partie des SCPI à rencontrer de sérieux problèmes de liquidité.

Nouveaux usages et nouvelles normes environnementales

Quant à la SCPI de bureaux Primopierre avec des immeubles principalement situés en région parisienne, Primonial souligne que la performance va provenir désormais majoritairement des revenus locatifs et non plus de la hausse des valeurs immobilières dans les prochaines années.

« Le marché du bureau connaît aujourd’hui une phase de transition qui implique une gestion encore plus active du portefeuille. Pour Primopierre, cela se traduit par une politique active en termes d’asset management pour adapter les immeubles aux nouveaux usages et aux nouvelles normes environnementales ou céder les actifs les plus matures, et une priorité donnée à la qualité des locataires, aux baux longs et aux potentiels de réversion », reconnaît le gestionnaire. En attendant, ont voit bien que ces évolutions ont accéléré la baisse des prix impulsée par la brusque remontée des taux qui impacte plus ou moins tous les actifs en comprimant la prime de risque spécifique à l’immobilier.

Primopierre peut cependant compter sur ses SCPI positionnées sur l’immobilier de santé et résidentiel : Primovie, Primofamily et Patrimmo Croissance Impact, dont le prix de souscription reste inchangé à l’issue de ces expertises intermédiaires.

Cette actualité porte désormais à 15 le nombre de dépréciations observées sur le marché des SCPI depuis le début de l’année, dont 14 depuis cet été, Perial ayant abaissé ce vendredi le prix de ses 4 SCPI.