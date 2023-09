SCPI : la purge continue avec 4 baisses importantes de prix chez Perial

-16,3% pour PFO2, -15,8% pour PF Grand Paris, -9,5% pour PF Hospitalité Europe et -8,9% pour PFO...

La purge continue dans le secteur des SCPI avec une baisse des valorisations qui rattrape aujourd’hui Perial Asset Management. La société de gestion a annoncé ce vendredi une forte baisse de prix de toutes ses SCPI : PF Grand Paris, PFO2, PFO et PF Hospitalité Europe. Cette actualité porte à 13 le nombre de dépréciations observées depuis le début de l’année dont 12 depuis cet été.

Ce nouvel ajustement intervient bien sûr suite aux expertises du patrimoine de ces SCPI au 30 juin mais Perial indique avoir préféré anticiper de nouvelles baisses de la valeur des immeubles attendues au second semestre 2023. Les nouveaux prix sont ainsi censés refléter la valeur des patrimoines à fin 2023.

« Ainsi, même si les règles en vigueur ne l’imposaient pas pour la moitié des SCPI expertisées au 30 juin et afin d'éviter toute commercialisation de produit d'épargne à un prix surcoté au cours du deuxième semestre de l'année, Perial Asset Management ajuste le prix des parts de ses quatre SCPI, dans un souci de transparence et de responsabilité », précise le gestionnaire qui semble pour l'instant le seul à avoir prix les devants d'une telle manière.

Les grands ensembles de bureaux encore en première ligne

Ce sont les deux principales SCPI de bureaux qui connaissent la dévalorisation la plus brutale. PF Grand Paris, SCPI historique constituée il y a plus de 50 ans (1966) et directement exposée aux bureaux en région parisienne, voit son prix passer de 544 € à 458 €, soit une baisse de 15,8% avec notamment de fortes baisses sur les actifs situés dans le quartier parisien de la Défense. Pour relativiser, Perial rappelle que PF Grand Paris a connu quatre augmentations de prix de part depuis 2018, totalisant 27 % d’augmentation en 5 ans.

PFO2, à dominante de bureaux en régions, voit son prix passer de passe de 196 € à 164 €, soit une baisse de 16,3%. Les bureaux en banlieue parisienne ont notamment connu de fortes dévalorisations. Il s’agit de la plus importante des SCPI Perial en terme de taille, sa capitalisation tombe à environ 2,44 milliards d’euros après ajustement du prix. PFO2 figurait au passage dans notre liste de SCPI susceptibles de connaître des baisses de prix cet été.

Les diversifiées ne sont pas épargnées

Pour les SCPI les plus diversifiées, le prix de part de PFO passe de 966 € à 880 €, soit une baisse de 8,9%. Le prix de part de PF Hospitalité Europe, pourtant récente (2020), passe de 200€ à 181 €, soit une baisse de 9,5%. Il s’agit d’une SCPI spécialisée dans la santé et l’éducation avec une forte présence en Allemagne.

Perial rappelle les revenus distribués ne sont pas affectés par l’ajustement de la valeur des parts et assure que la situation de ses SCPI reste solide en termes de revenus locatifs, de plus-values de cessions éventuelles et de réserves financières. A noter que le taux de distribution de PFO devrait repasser au-dessus de 6% en tenant compte de la baisse de prix.