SCPI Epsilon 360° : petit mais costaud !

La jeune SCPI diversifiée spécialisée dans les investissements immobiliers "smallcaps" en France vise un taux de distribution de 6,50% pour 2024.

La jeune SCPI diversifiée Epsilon 360°, gérée par la société de gestion indépendante Epsilon Capital et spécialisée dans les investissements immobiliers tertiaires "smallcaps" en France (commerce, santé, bureaux, logistique…) vient de confirmer une nouvelle fois que la crise actuelle qui touche certaines grosses SCPI de bureaux historiques avec de fortes baisses de la valeur de leur patrimoine crée aussi de belles opportunités pour les plus agiles. La baisse de prix des actifs immobiliers permet en effet aux SCPI affichant toujours de fortes collectes de se positionner à l’achat en bénéficiant de rendements locatifs records, parfois proches de 10%.

6,50% prévu en 2024

Preuve en est pour Epsilon Capital qui a relevé l’objectif de taux de distribution de sa SCPI à 6,50% pour 2024, ce qui devrait la placer parmi les plus performantes du secteur. Le dividende mensuel passerait ainsi de 1,28 euro par part actuellement à 1,35 euro. Il est d’ailleurs rare que les sociétés de gestion communiquent un objectif de taux de distribution précis au-delà de l’année en cours, ce qui en dit long sur la confiance affichée par Epsilon Capital. Lancée fin 2021, cette SCPI à commission de souscription réduite (5%) vise cette année un taux de distribution de 6,25%, en progression par rapport à 6,08% en 2022.

Epsilon Capital souligne que ces perspectives démontrent la pertinence de la stratégie smallcaps déployée au sein de la SCPI Epsilon 360° qui se présente comme la seule à ce jour à être exclusivement dédiée à cette thématique consistant à privilégier les actifs de petite taille, généralement de 1 à 5 millions d'euros, où la concurrence entre acheteurs est forcément moindre. Ces petits tickets n'intéressent en effet pas la plupart des grosses SCPI ou les autres fonds immobiliers.

Malgré un environnement très inflationniste, Epsilon Capital affirme que son patrimoine et ses locataires font en effet preuve d’une grande résilience. Le patrimoine est en effet occupé à 100% avec un taux de recouvrement de 99% en cumulé sur les trois premiers trimestres de 2023. Par ailleurs, 80% du patrimoine n’est pas sujet aux mesures de plafonnement des indexations instauré par le gouvernement au bénéfice des petites entreprises.

Décote confirmée

Epsilon Capital rappelle au passage qu’elle anticipe le maintien en fin d’année d’une décote significative entre le prix de part de sa SCPI et la valeur de reconstitution. La campagne d’expertise du patrimoine, qui sert de base au calcul de la valeur de reconstitution, sera finalisée début décembre.

« La SCPI est avant tout un produit de rendement. L’intérêt de nos associés, qu’ils soient nouveaux ou anciens, est que le fonds poursuive sa dynamique de collecte afin de préserver la liquidité du véhicule et de tirer parti des nombreuses opportunités à l’acquisition. Notre priorité est donc de maintenir un niveau de rendement attractif et compétitif par rapport à d’autres produits de taux. En 2024, compte tenu de l’assèchement de liquidités dans le marché, il nous semble particulièrement pertinent de rester actifs à l’acquisition. Nous souhaitons ainsi doubler le volume de nos investissements et visons un patrimoine de l’ordre de 150 ME en fin d’année prochaine », résume Léonard Hery, Directeur Général d’Epsilon Capital.