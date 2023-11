Réforme du label ISR : Bercy retient l’exclusion des acteurs du pétrole

TotalEnergies dans les fonds ISR, c'est bientôt finito ?

Alors que la rumeur courrait que le ministère de l’Economie ne retiendrait pas le critère d’exclusion les producteurs d’énergies fossiles non conventionnelles, Bruno Le Maire a annoncé ce matin sur BFM TV/RMC que la nouvelle version du label ISR, qui sera présentée à la fin du mois, exclura les entreprises qui exploitent du charbon ou des hydrocarbures non conventionnels, ainsi que celles qui lancent de nouveaux projets d’exploration, d’exploitation ou de raffinage d’hydrocarbures, tandis qu’un plan de transition aligné avec l’Accord de Paris sera requis pour que les entreprises soient éligibles aux fonds labellisés ISR.

« Nous devons offrir un label simple et efficace pour permettre aux Français de donner du sens à leur épargne, a déclaré le ministre de l’Economie et des Finances. C’est ce que nous faisons avec ce nouveau label ISR, dont la lutte contre le réchauffement climatique devient un incontournable. Nous permettrons ainsi aux épargnants de prendre en compte la transition écologique et aux entreprises de financer plus facilement leur décarbonation »

Si les contours exacts de cette exclusion des producteurs de charbon, pétrole et gaz ne sont pas encore connus, Bercy a ainsi tranché en faveur des principales recommandations du comité du label ISR transmises cet été sur le bureau de M. Le Maire après plus de deux années de travaux.

Le comité proposait plus exactement d’exclure de facto du référentiel les émetteurs dont plus de 5% de l’activité vient du charbon (calculé en part du chiffre d’affaires) ou des énergies fossiles non conventionnelles (calculé en part de la production totale d’hydrocarbures), ceux développant des projets pour ce type d’énergie, mais aussi les producteurs d’électricité dont les émissions de gaz à effet de serre « sont trop élevées pour être alignées avec les objectifs climatiques de l’Accord de Paris (selon des seuils définis dans le référentiel) », ainsi que les secteurs du tabac et des armes "controversées".

Maintien du "caractère généraliste"

Selon les recommandations du comité, Bercy a également prévu de « conserver le caractère généraliste du label, avec une sélectivité renforcée sur les autres critères environnementaux, sociaux et sociétaux, ainsi que de gouvernance. » « En particulier, les sociétés de gestion devront s’assurer de limiter les incidences négatives de leurs investissements, en matière environnementale, sociale ou de gouvernance », précise le ministère, reprenant par ailleurs la préconisation du comité du Label d’adopter obligatoirement l’approche de double matérialité* pour mesurer l’impact des entreprises en matière d’ESG.

L’application de ces exclusions devrait créer un certain remous dans le milieu des sociétés de gestion financières, un fonds labellisé ISR sur cinq environ comptant actuellement des acteurs des énergies fossiles comme TotalEnergies en portefeuille. Mais du point de vue du grand public, le maintien de telles sociétés dans ces fonds estampillés ESG était mal perçu et rendait difficile la compréhension du label ISR. Leur exclusion était depuis longtemps demandées par les représentants de la finance durable, comme l'association FAIR, Novethic ou encore Reclaim Finance.

« En excluant les entreprises qui développent des nouveaux projets fossiles des fonds labellisés ISR, Bruno Le Maire reconnait le caractère irresponsable de ces entreprises dans un contexte d’urgence écologique, a déjà réagi Antoine Laurent, responsable plaidoyer France de l’ONG Reclaim Finance. Si les critères seront précisés dans le nouveau référentiel, il est certain que des entreprises telles que TotalEnergies, BP ou ENI seront exclues du périmètre d'investissement. C’est une avancée majeure pour ce label en quête de crédibilité et un signal clair et bienvenu envoyé en amont de la COP28 sur l’urgence à sortir les financements des énergies fossiles pour les rediriger vers les énergies soutenables. »

Fonds durables ?

Le "laxisme" du label ISR avait été reconnu par l’Inspection générale des Finances dans un rapport publié en 2020, ce qu'ont corroboré depuis un ensemble d’enquêtes sur la composition des portefeuilles des fonds labellisés. Sans compter qu’avec près d’une dizaine de différentes certifications ESG en Europe – aux critères et aux exigences hétérogènes – le fonctionnement de ces labels reste globalement illisible pour la plupart des épargnants.

La nouvelle version du Label ISR entrera en vigueur le 1er avril 2024. La prise en compte de ces nouvelles exclusions devrait certainement permettre à cet univers de gagner en crédibilité, le label ISR étant le plus répandu en Europe (un peu plus de 1.350 à fin juillet, soit la moitié des fonds européens labellisés, selon Novethic).

A date, la majorité des fonds "responsables" ne présenteraient en réalité aucun engagement quantifié en matière d'impact ESG. D'après une enquête de Novethic, publiée en octobre, huit fonds labellisés sur dix sont classés en "Article 8 SFRD", classification qui n’impose que des exigences de base (les portefeuilles relevant de cette classification devant simplement promouvoir des caractéristiques environnementales, sociales et de bonne gouvernance), contrairement à la classification "Article 9", plus stricte, qui impose aux fonds de fixer des objectifs d’investissement durable.

*Concept, repris dans la réglementation européenne CSRD, selon lequel les entreprises doivent rendre compte de leur impact sur le développement durable, et inversement.