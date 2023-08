Réforme des retraites : de nouveaux décrets publiés

Plusieurs textes d'application de la réforme sont parus au Journal officiel de ce vendredi, dont celui revalorisant le montant des petites pensions.

La mise en place de la réforme des retraites votée au printemps prend forme en douceur. Après ceux relatifs à l’âge de départ ou encore aux régimes spéciaux, une poignée de nouveaux textes ont été publiés au Journal officiel de ce vendredi 11 août.

Ils concernent les nouvelles dispositions relatives au cumul emploi-retraite et à la retraite progressive, la revalorisation des pensions de retraite minimum, la pension d’orphelin, l’allocation de solidarité aux personnes âgées et l’assurance vieillesse des aidants, la création d’un fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle et les nouveaux contours du compte professionnel de prévention.

Comme attendu, les petites pensions seront revalorisées de 100€ par mois pour les personnes partant à la retraite à partir du 1er septembre. Le minimum de pension sera par ailleurs indexé sur le Smic, et non plus sur l’inflation. Les revalorisations interviendront au printemps 2024 de façon rétroactive au 1er septembre 2023.

Retraite progressive et cumul emploi-retraite

Concernant la retraite progressive, le nouveau dispositif permettra aux personnes en fin de carrière, dans le public comme dans le privé, d’opter pour un temps partiel et de bénéficier en parallèle d’une partie de leur pension de retraite deux ans avant l’âge légal de la retraite.

Enfin, les nouvelles règles de cumul emploi-retraite permettront aux retraités d’occuper un emploi pour disposer de droits à la retraite et ainsi améliorer le montant de leur pension.

Un ensemble de dispositions réglementaires prévues par la réforme sont encore attendues. Elles devraient être publiées dans les prochaines semaines.