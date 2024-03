Record battu pour l’or en clôture, qui flirte avec ses plus hauts historiques en séance

Le métal précieux a repris des couleurs depuis la publication des derniers chiffres de l'inflation américaine. Il a terminé lundi soir au plus haut et poursuit son ascension ce mardi.

Bitcoin n’est pas le seul actif à avoir le vent dans le dos cette semaine. Le cours de l’or plane à ses plus hauts alors que les spéculations sur la prochaine baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine vont bon train après un ensemble d'indicateurs moroses publiés ces derniers jours (PCE, commande de biens durables, confiance des ménages, chômage, PMI de l'ISM…).

Alors qu’ils n’avaient pas enregistré de volatilité notoire depuis le début de l’année, les cours de l’or ont rebondi en fin de semaine dernière avec la publication du PCE, donnée de référence de la Fed, confirmant une inflation "core" de 2,8% sur un an.

L'or s'est ainsi apprécié de près de 2% vendredi dernier, puis de presque 1,5% hier pour terminer sur de nouveaux records en clôture en dollars – entre 2.098$ et 2.114,5$ selon les cotations – ainsi qu’en euros, entre 1.931€ et 1.947€.

Ce mardi, le métal précieux a continué d’atteindre de nouveaux sommets en euros, flirtant cet après-midi avec les 1.960€, tandis qu’il évolue en dollars autour de 2.125$, proche de son record historique, atteint le 4 décembre 2023 à 2.135$ et même 2.140$ sur les références de certains produits dérivés.

Baisse des taux et tensions géopolitiques, combo gagnant

A l’aune d’une inflexion des taux directeurs des banques centrales, l’atteinte de nouveaux sommets pour l’or était attendue par beaucoup d’analystes mais ils « étaient plutôt anticipés pour la seconde moitié de l’année, relève le Comptoir National de l’Or dans une note d’analyse diffusée ce mardi 5 mars. Le fait que les records soient atteints maintenant, sur de simples anticipations et non après les premières baisses effectives, laisse penser que le cours pourrait aller beaucoup plus haut. Pour mémoire c’est le scénario de JP Morgan, qui anticipe un cours à 2.300 dollars début 2025… »

Actif de protection ne générant pas de rendement, l’or profite normalement assez mécaniquement d’une baisse des rendements obligataires. Mais ses caractéristiques de valeur refuge, appréciée en fond de portefeuille, lui permettent plus généralement de s'apprécier en cas de morosité économique et lorsque surviennent des tensions et/ou crises géopolitiques. Autant dire que la période actuelle lui est propice, entre la perspective d’une inflexion des politiques monétaires américaine et européenne, la situation dans la bande de Gaza et la Russie.

Une demande chinoise exceptionnelle pour les fêtes

Le prix de l’or continue par ailleurs d’être porté par une demande mondiale toujours soutenue, en particulier du côté de la Chine, où elle a explosé en janvier en amont du Nouvel An chinois (10-17 février). « Cet événement crucial semble avoir tenu ses promesses : les chiffres préliminaires du ministère du Commerce indiquent que les ventes d’or et de bijoux liées au nouvel an sont en hausse de 24% par rapport à l’an dernier, rapporte le Comptoir National de l’Or. Malgré le rebond de la bourse chinoise en février, l’or valeur refuge continue d’attirer sur fond de ralentissement économique, de volatilité des marchés, et de fragilité du marché immobilier. Les ETF or chinois ont connu des entrées significatives, atteignant un niveau record de gestion d'actifs (plus de 4 milliards de dollars). Enfin, la Banque Populaire de Chine a continué ses achats d'or pour le 15ème mois consécutif, augmentant ainsi ses réserves de 10 tonnes. »