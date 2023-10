Placements financiers : des frais à ne jamais négliger

Le site Internet de l'Autorité des marchés financiers (AMF) comporte une nouvelle rubrique bienvenue consacrée aux frais des placements financiers. Et rappelle à quel point ils peuvent peser sur la performance d'un investissement.

L’Autorité des marchés financiers vient de compléter l’espace grand public ("épargnants") de son site Internet d’un ensemble d’informations bien utiles – si ce n’est incontournables – relatives à l’investissement, consacrées aux frais des placements financiers. En quelques articles synthétiques, les épargnants pourront retrouver une présentation de l’ensemble des frais selon les types de placements et les enveloppes fiscales, un glossaire ainsi qu’un simulateur de frais pour les ordres de bourses.

Complexes, car souvent empilés (pour un PER, par exemple, deux types de frais annuels de gestion peuvent s’appliquer, ceux de l’assureur et celui de la société de gestion d’une unité de comptes), et pas toujours lisibles (les frais de gestion des fonds, par exemple, sont directement déduits de la performance du fonds), les frais doivent être absolument pris en compte dans le calcul du rendement, dont ils captent très souvent la majorité !

Attention aux enveloppes assurantielles

Ceux de l’assurance vie et des PER en particulier sont dans le viseur des pouvoirs publics, alors que les frais de ces contrats s’élevaient en moyenne à 2,8% en 2022, d’après le spécialiste GoodValueforMoney. Depuis le 1er janvier 2023, les frais totaux pour chaque unité de compte doivent apparaître dans les documents de campagne d’information annuelle.

L’AMF montre ainsi l’exemple d’un investissement dans un fonds actions en assurance vie, que sur 10 années, avec 12.000€ investis et 5% de rendement brut annuel… le taux de rendement final net de frais n’atteint que 2,44% par an ! Le gain brut ayant été capté à 55% par les frais, avec 1,5% par an en frais de gestion de l’UC action, et 0,8% par an de frais de contrat ! Sachant qu'il existe une myriade de contrats et d'UC bien plus onéreux !

Quelles que soient les perspectives de rendement de vos opérations attendues… l’intégration des frais dans le calcul est un IN-CON-TOUR-NABLE. A moins de vouloir exclusivement enrichir son opérateur, on se détournera absolument des placements onéreux et des intermédiaires opaques sur le sujet.