Pas de pause estivale pour le Livret A

Petite baisse de régime en août pour les Livrets de développement durable et solidaire (LDDS) mais les Livrets A, eux, ont continué d'être remplis abondamment.

Les Français ont continué d’alimenter leurs livrets A tout l’été, comme le montrent les derniers chiffres de la Caisse des Dépôts relatifs à l’épargne réglementée publiés ce jeudi 22 septembre. La collecte du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) au titre du mois d’août 2023 est positive avec +3,02 milliards d’euros pour l’ensemble des réseaux, après +3,13 milliards d’euros en juillet.

Le niveau des dépôts net de retraits sur ces deux supports enregistre ainsi une légère inflexion par rapport au mois précédent, et en baisse de 2,26 milliards d’euros par rapport à août 2022 où la collecte nette avait atteint 5,28 milliards d'euros – une base de comparaison particulièrement défavorable, alors que ces supports avaient profité l’été dernier d’un "effet taux" (le rendement était passé de 1% au 1er février 2022 à 2% au 1er août).

2,27 milliards en plus sur les Livrets A en août

Mais la baisse est à relativiser, la collecte des seuls livrets A étant passée de 2,16 milliards d’euros en juillet à 2,27 milliards d’euros en août, en dépit de l’annonce de Bercy de geler le taux de l’épargne réglementée pendant 18 mois.

L’inflexion du mois d’août provient essentiellement du LDDS, qui n’a collecté que 740 millions d’euros sur cette période contre 970 millions le mois précédent (et 830 millions d’euros en juin), représentant la collecte mensuelle la plus faible depuis le début de l’année.

En tout état de cause, le "pactole" du livret A, qui profite du contexte d'inflation, ne désemplit pas. Sur les huit premiers mois de l’année, ce sont déjà 40,69 milliards d’euros qui ont été déposés nets de retrait sur les Livrets A et LDDS. L’encours total sur les deux produits atteint 550,4 milliards d’euros à fin août 2023, dont 405,7 milliards d’euros pour le Livret A.

Réagissant à ces chiffres, l'économiste Philipe Crevel, directeur du think tank Le Cercle de l'Epargne, considère que la collecte de ces livrets restera forte « tant que les incertitudes économiques seront nombreuses et que la vague inflationniste ne sera pas retombée. La crainte d’une augmentation des impôts et la hausse des prix des carburants jouent en sa faveur », explique-t-il.

Si la baisse attendue en fin d’année se confirme toutefois, celle-ci « pourrait redonner quelques couleurs à la consommation, actuellement atone et pourrait alors amener une diminution de la collecte du Livret A et du LDDS. »

Quoi qu’il en soit, l’année 2023 restera pour l’épargne réglementée une période exceptionnelle. La collecte nette cumulée a déjà dépassé depuis juin celle annuelle de 2022 (33,49 Md€), et depuis juillet celle de 2020 (35,21 Md€).