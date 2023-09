Objectif relevé pour la SCPI Iroko Zen

La jeune SCPI Iroko Zen, lancée fin 2020, a annoncé ce vendredi 22 septembre avoir relevé son objectif de taux de distribution 2023 de 6,6% à 7%.

La SCPI Iroko Zen devrait faire mieux que prévu. Avec une valeur de patrimoine en hausse, actuellement supérieure de plus de 3,5% par rapport au prix de sa part (inchangée depuis sa création en 2020, à 200€, pour une valeur de reconstitution de 207,64€ à fin août), une augmentation de 87% de sa collecte sur les huit premiers mois de l’année par rapport à la même période en 2022, un « faible stock d’immobilier acheté dans un contexte de taux bas » (83 actifs en portefeuille répartis dans cinq pays) et « un marché de l’investissement présentant de nouvelles opportunités à l’achat », la société de gestion espère générer un rendement supérieur à ses projections initiales, en visant 7% de taux de distribution cette année, contre 6,6% jusqu’à présent.

« Depuis son lancement en novembre 2020, Iroko Zen s'efforce d'acheter des actifs à des rendements au-dessus des taux sans risque (emprunt d'état français à 3,27% à 10 ans au 21/09/2023) et achète à ce jour à des rendements plus de deux fois supérieurs au taux du livret A actuel », précise la société dans un communiqué diffusé ce vendredi. « Iroko Zen est en position favorable pour poursuivre la constitution d’un patrimoine diversifié et embarquer à long terme des actifs offrant un couple rendement/risque que la société de gestion considère intéressants », précise-t-elle.

Au 31 août, Iroko Zen disposait d’une capitalisation de près de 385 millions d’euros, essentiellement réalisée en détention directe sur près de 9.000 associés, soit une moyenne de 42 800€ investis par client. La part de détention des assureurs et des institutionnels représentent ainsi environ 10% de la capitalisation totale de la SCPI Iroko Zen, précise la société.

De l'agilité grâce à des portefeuilles récents et limités

Iroko Zen, petit poucet sur le marché des SCPI, s’était fait remarquée à son lancement il y a près de trois ans en ne pratiquant aucune commission de souscription, particularité qu’elle partage avec la SCPI Neo de Novaxia et Remake Live de Remake Asset Management dans un univers encore très attaché à des droits d’entrée élevés. En moyenne, ces commissions de souscription tournent autour de 9% avec une fourchette allant de 7% à 12%.

Ces jeunes SCPI, aux portefeuilles d’actifs récemment acquis, donc des conditions de taux planchers, et peu importants, disposent d’une agilité de gestion qui leur permet de tirer leur épingle en cette année de turbulences. Dans le contexte actuel, elles sont plus avantagées que de gros véhicules d’investissement comptant plusieurs centaines d’actifs en portefeuilles, structurellement plus perméables à la baisse du marché immobilier et la remontée des taux d’intérêt.

Leur positionnement attrayant, sans frais d’entrée, leur assure par ailleurs de fortes collectes qui leur permettent régulièrement, entre autres, de se positionner sur des niches de marché à l’étranger.