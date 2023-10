MyShareCompany lance sa deuxième SCPI en ciblant l’éducation

Pas de baisse de prix en vue pour MyShareSCPI qui compte maintenir cette année un taux de distribution d’au moins 5%.

MyShareCompany, société de gestion dont les actionnaires à 50/50 sont Drouot Estate, filiale d’AXA France et Atland Voisin, a annoncé le lancement de sa deuxième SCPI. Il s’agit de MyShareEducation, une SCPI spécialisée dans les actifs immobiliers du secteur de l’éducation, de l’enseignement et de la recherche. Son domaine d’intervention sera européen en ciblant des bâtiments comme les universités, les écoles supérieures, les organismes de formation professionnelle, les crèches ou les commerces associés à ces établissements.

« Notre connaissance des marchés immobiliers et les études menées ont révélé l’opportunité de cibler le secteur de l’éducation qui est d’utilité sociale et dont le sous-jacent se caractérise par des baux longs, des locataires solides, et par une décorrélation des cycles économiques », explique Etienne Wicker, Directeur général de MyShareCompany.

Un secteur jugé prometteur

MyShareCompany n’est pas la seule à se lancer sur ce secteur jugé prometteur alors que les effectifs d’étudiants et de l’enseignement supérieur privé connaissent des taux de croissance importants en France et en Europe. Sogenial Immobilier a lancé tout récemment Cœur d’Avenir, une SCPI entièrement consacrée à la jeunesse et l’éducation.

MyShareEducation vise un objectif (non garanti) de taux de distribution annuel minimum de 4,50% net, une labélisation ISR d’ici fin 2023 et ambitionne une capitalisation de 250 millions d’euros dans les cinq ans. Une promesse d’acquisition est sur le point d’être signée sur un actif en France et plusieurs autres dossiers d’investissement sont à l’étude en France et en Europe

Pas de baisse de prix pour MyShareSCPI

Comme la SCPI diversifiée (à dominante de bureaux) MyShareSCPI, ce nouveau fonds sera dédié exclusivement aux réseaux de distribution d’AXA France. MyShareSCPI a récemment rassuré au niveau du prix de ses parts, estimant que son patrimoine n’avait pas besoin d’être expertisé à mi année comme l’a recommandé à l’AMF à l’ensemble des gestionnaires de SCPI. MyShareCompany a procédé à une évaluation interne de ses immeubles et anticipe une légère baisse des valeurs d’expertise, entre -2% et -2,5%, qui n’affecterait que modérément la valeur de reconstitution de la SCPI qui restera supérieure à son prix de souscription.

MyShareSCPI bénéficie toujours d’une collecte dynamique et compte maintenir cette année un taux de distribution d’au moins 5% tout en poursuivant la diversification de son patrimoine pour arriver à moins de 50% de bureaux.