Livret d’épargne populaire (LEP) : le plafond passe à 10.000 euros

Le décret actant la hausse du plafond du livret d'épargne défiscalisé le plus rémunérateur a été publié au Journal officiel.

Le décret relevant le plafond du Livret d’épargne populaire (LEP) de 7.700€ à 10.000€ à compter du 1er octobre vient d’être publié au Journal officiel de ce vendredi 29 septembre.

Annoncé en juillet par le ministre de l’Economie, ce relèvement permettra aux épargnants de profiter cette année de quelque 35 euros d’intérêt supplémentaires, le taux du LEP actuel se situant à 6%, après plané à 6,1% entre le 1er février et le 31 juillet. La mesure entend encourager la démocratisation de ce placement, soumis à un plafond de revenus, mais également porter la croissance de son encours alors que près de la moitié des véhicules actuellement ouverts sont déjà remplis à rabord.

Jusqu’à 491,4€ d’intérêts pou un LEP au plafond

Un LEP rempli au plafond de 7.700€ puis à 10.000€ à partir d’octobre, pourra rapporter cette année jusqu’à 491,4 € d’intérêts sur la base d’un taux de rémunération moyen de 5,93% (4,6% en janvier, 6,1% de février à juillet et 6% d’août à décembre) qui couvrira largement l’inflation.

Pour un couple, cela peut représenter près de 1.000€ de gains annuels, à condition bien sûr de disposer de 20.000 € d’épargne et de ne pas y avoir touché pendant douze mois.

Le plafond prend en compte la capitalisation des intérêts

Le décret apporte par ailleurs une précision relative à la définition du plafond « en levant l'ambiguïté contenue dans la disposition actuelle. En effet, la rédaction de cette dernière peut laisser penser que seuls les versements sur ce livret entrent en considération pour l'atteinte du plafond réglementaire, sans considération des retraits éventuels et de la capitalisation des intérêts. Or, la logique existante pour le livret d'épargne populaire est identique à celle pour le livret A et le livret de développement durable et solidaire (LDDS) : lorsque le solde du compte sur livret d'épargne populaire est supérieur ou égal au plafond réglementaire, tout versement supplémentaire est interdit » précise le ministère en commentaire du décret.

Quels sont les plafonds de revenus s’appliquant au LEP ?

Pour ouvrir un compte sur LEP en 2023, votre revenu fiscal de référence de l'année 2021 (avis d'imposition 2022) ou votre revenu fiscal de référence de l'année 2022 (avis d'imposition 2023) ne doit pas dépasser les limites suivantes (par part de quotient familial) :