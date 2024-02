Livret A : le Conseil d’Etat entérine son gel à 3%

La haute autorité administrative vient de rejeter un recours pour annuler la décision de Bercy d'avoir gelé pour 18 mois le taux d'intérêt du Livret A.

Le Conseil d’Etat* a débouté lundi le recours de Paul Cassia, professeur de droit public, contre la décision du ministre de l’Economie de maintenir à 3% pour une période de 18 mois le taux du Livret A. La Haute Autorité a en effet considéré que les "circonstances exceptionnelles" mises en lumière par la Banque de France afin de déroger à la règle de calcul – qui aurait porté ce taux à 4,1% pendant six mois entre août 2023 et janvier 2024 – justifiaient à la fois ce plafonnement et sa durée d’application.

Des "circonstances exceptionnelles" justifiées

Pour rendre cette décision, le Conseil d’Etat s’est appuyé sur une note de la Banque de France, transmise postérieurement (26 octobre 2023) au dépôt de la requête de M. Cassia (en juillet) sur les éléments justifiant de l’application de circonstances exceptionnelles : l’institution y explique que l'application stricte de la formule de calcul aurait renchéri « brutalement et significativement » le coût du financement du logement social, de la politique de la ville et du financement des PME, auxquels les encours du Livret A sont consacrés.

Elle argue également que l’inflation, après avoir atteint un pic de 6,4% en février 2023, avait décru à 4,4% en juin 2023 et était attendue à une moyenne de 2,5% en 2024 selon les dernières prévisions. La Banque de France invoque également comme dernier motif participant à ces "circonstances exceptionnelles" le fait d’une forte et rapide remontée du taux du Livret A en deux ans, passé de 0,5% au second semestre 2021 à 3% au premier semestre 2023.

Plus d'1% d'intérêts perdus sur au moins un an avec ce plafond

Dans l’histoire, les épargnants resteront pénalisés significativement en dépit de l'accalmie de la hausse générale des prix. De fait, la formule de calcul du taux du Livret A répercute cette inflation avec six mois de décalage. Sans ce gel, ce taux, après 4,1% les six derniers mois, serait resté proche des 4% pour six mois supplémentaires.

Ce n’est qu’à partir de l’été 2024 que la formule de calcul aurait répercuté la baisse de l’inflation**, sans grande chute par ailleurs du niveau des taux interbancaires, 2e élément de cette formule de calcul*** alors qu’une première baisse des taux directeurs de la BCE pourrait n’intervenir qu’en juin, même si la possibilité qu’elle se concrétise dès le mois d’avril n’est pas complètement exclue.

*Décision du Conseil d’Etat n°475953, 19 février 2024.

**Projetée cette année à 2,5% par la Banque de France. ***Dont le taux de référence €STR gravite aujourd’hui à 3,9%.