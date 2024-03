Les avoirs sur les comptes à terme grimpent encore à 160 milliards d’euros

Les épargnants privilégient désormais les durées courtes qui offrent les meilleurs rendements.

Les avoirs des Français sur les comptes à terme ont encore un peu augmenté en début d’année. Selon la dernière estimation de la Banque de France, 160 milliards d’euros étaient placés sur des comptes à terme à fin janvier 2024 et toujours davantage sur les maturités les plus courtes qui offrent les meilleurs rendements : 77 milliards sur des durées inférieures à 2 ans et 83 milliards à plus de 2 ans.

Baisse des dépôts à vue

Cela représente encore 5 milliards supplémentaires par rapport au mois précédent et surtout le double des avoirs détenus par les Français sur ces comptes à terme un an auparavant. Au total, l’an dernier, 80 milliards d’euros sont venus alimenter ces supports dont le rendement avait fortement progressé en lien avec la hausse des taux directeurs. Dans le même temps, les épargnants ont eu tendance à réallouer leurs liquidités dormant sur les comptes bancaires car on observe une diminution régulière des dépôts à vue, dont le montant global représentait 554 milliards d’euros fin janvier 2024 à comparer à 612 milliards un an auparavant (-58 milliards).

Compression du rendement sur les maturités longues

Cela fait cependant plusieurs mois que les taux de rémunération offerts par les comptes à terme stagnent ou redescendent, en lien avec la détente des taux obligataires et la perspective de baisse des taux directeurs cette année. Cette perspective a d’ailleurs comprimé le rendement offert sur les maturités les plus longues et au contraire favorisé les maturités les plus courtes. En janvier 2024, la Banque de France mesurait un rendement moyen de 3,57% pour les comptes à terme à moins de 2 ans mais de seulement 2,03% à plus de 2 ans.

Les offres les plus attractives sont sur 12 mois

Chez la plupart des courtiers en ligne, les taux proposés ont reculé depuis quelques mois avec parfois certains rééquilibrages récents entre les taux offerts sur des durées courtes et longues. Pour Placement-Direct, le taux brut à 5 ans vient de remonter de 2,50% à 2,70% mais ce taux avait culminé à 3,50% en novembre 2023. Le meilleur taux reste aujourd’hui proposé sur une durée d’1 an avec 3,30%, en baisse par rapport à 3,50% le mois dernier.

Distingo Bank propose encore du 3,50% brut sur 12 mois ou même 3,20% sur 10 mois alors que BoursoBank a récemment minoré son taux sur 18 mois de 3,50% à 3%. Monabanq propose toujours un compte à terme renouvelable (à partir de 3.000 €, plafonné à 150.000 €) dont le taux évolue chaque année à la hausse pendant 5 ans : de 2,10% la première année jusqu’à 4,80% la cinquième année. Le renouvellement de ce compte est automatique chaque année par tacite reconduction. Une formule est également proposée sur 2 ans avec un taux nominal annuel brut évoluant chaque semestre de 2,10% à 4,40%.

Prendre date

Contrairement aux livrets bancaires qui peuvent proposer aujourd’hui des taux aussi compétitifs mais susceptibles d’être ajustés à la baisse à tout moment, avec un compte à terme, le taux de rémunération est garanti et fixe pour une durée déterminée qui va de quelques mois à plusieurs années. En souscrivant aujourd’hui, vous sécurisez donc ce taux pour la durée choisie.