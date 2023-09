Le promoteur Altarea veut profiter du nouveau cycle immobilier en lançant sa SCPI

Au lancement, les gérants entendent privilégier des commerces, des écoles et de la logistique urbaine avec un objectif de taux de distribution compris entre 5% et 5,5%.

Le groupe Altarea, un des principaux groupes français de promotion immobilière présent sur tous les métiers de la construction, du résidentiel aux bureaux, commerces, logistique en passant par les résidences seniors, vient d’annoncer la création de sa première SCPI : Alta Convictions.

Grosse fracture dans le monde des SCPI

En pleine fracture qui révèle aujourd’hui les difficultés des grosses SCPI bancaires de bureaux au patrimoine souvent mal adapté aux nouveaux usages, face aux jeunes (ou moins jeunes) SCPI diversifiées beaucoup plus agiles avec une collecte toujours dynamique leur permettant de saisir les opportunités actuelles d’acquisition à des prix en baisse procurant des rendements locatifs élevés, Alta Convictions ambitionne bien sûr de faire partie des plus réactives.

Nouveaux modes de travail et de consommation

Alta Convictions sera gérée par Altarea Investment Managers, nouvelle société de gestion filiale du groupe Altarea. Elle se présente comme une « SCPI du nouveau cycle immobilier » qui doit composer avec la forte hausse des taux d’emprunt et les nouveaux modes de travail et de consommation qui modifient la valeur des bureaux, des commerces ou des surfaces logistiques. Si ces opportunités interviennent en parallèle de ce lancement, le timing n’est sûrement pas totalement volontaire car la création d’une SCPI demande beaucoup de temps avec nombre de contraintes à respecter avant d’être agrée par l’Autorité des Marchés Financiers.

Diversification urbaine

Ce sera un fonds diversifié avec pour ambition d’investir les thématiques les plus porteuses du marché. Au lancement, les gérants entendent privilégier des commerces, des écoles et de la logistique urbaine en s’appuyant sur les expertises immobilières du groupe Altarea en la matière, notamment la réalisation de grands projets urbains qui mêlent les logements et tous les services associés. La SCPI ne s’interdit pas non plus d’intervenir dans les bureaux, le résidentiel ou des nouveaux secteurs comme celui des data centers. Elle ciblera majoritairement les métropoles françaises avec un maximum de 20% de ses actifs pouvant être investi dans d’autres pays membres ou anciens membres de l’Union Européenne.

Commercialisation début octobre

Il s’agit bien sûr d’une SCPI à capital variable avec une commission de souscription de 8,45% HT (soit 10,14% TTC). Son prix de souscription est de 300 € (sans minimum de souscription) et le délai de jouissance des parts est de 3 mois. Le versement des dividendes sera trimestriel avec un objectif de taux de distribution compris entre 5% et 5,5%. Alta Convictions sera commercialisée à partir du 2 octobre.