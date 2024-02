Le Livret Jeune ne fait plus la différence face au Livret A

Son taux de rémunération ne peut pas être inférieur à 3% mais les meilleures offres du marché plafonnent actuellement à 4%.

Le Livret Jeune est le seul livret d’épargne réglementée dont les banques peuvent librement fixer le taux de rémunération, mais sans qu’il puisse être inférieur à celui du Livret A. Les Livrets Jeune rapportent donc actuellement au moins 3% net et ce plancher restera d'actualité jusqu'au 1er février 2025. Pour attirer une clientèle jeune ou fidéliser une clientèle familiale, certains établissements bancaires proposent un taux supérieur à celui du Livret A mais ils sont de plus en plus rares à le faire. Les dépôts sur un Livret Jeune étant plafonnés à 1.600 €, proposer un taux supérieur à 3% n’est pourtant jamais très onéreux pour les banques.

4% au mieux

D’après nos observations, les meilleures offres restent actuellement affichées par le Crédit Mutuel et le CIC avec 4%. Les grandes banques de réseau se contentent de respecter le minimum de 3% hormis le Crédit Agricole qui offre 4%. Ce même taux est d'actualité dans les agences LCL qui font partie du groupe Crédit Agricole. Quelques banques régionales comme le Crédit Municipal de Lyon proposent aussi un tel taux majoré à 4% tandis que la Macif offre 3,50%. A noter que la plupart des banques en ligne ne proposent pas de Livret Jeune.

Un plafond limité à 1.600 €

Avec un plafond de seulement 1.600 €, les différences de rémunération sont bien sûr minimes. Un Livret Jeune rempli rapporte ainsi 48 € par an avec un taux de 3% contre 64 € pour les meilleures offres du marché à 4%. Détenir un Livret Jeune a donc aujourd’hui très peu d’intérêt face à un Livret A la plupart du temps rémunéré au même niveau et bénéficiant d’un plafond beaucoup plus élevé (22.950 €). Le Livret A reste en effet accessible à toute personne mineure à la différence du Livret de développement durable et solidaire (LDDS).

A lire aussi...

Fonctionnement

Le Livret Jeune est réservé aux épargnants âgés de 12 à 25 ans. Il est ainsi clôturé automatiquement au 31 décembre de l’année des 25 ans du titulaire. Comme pour le Livret A, on ne peut détenir qu’un seul Livret Jeune (tout établissement bancaire confondu). Il est par contre possible de cumuler un Livret Jeune avec un Livret A. Les intérêts sont calculés par quinzaine et versés chaque année au 31 décembre. Avant 16 ans, les titulaires ont besoin de l'autorisation de leur représentant légal pour effectuer des retraits. Comme pour les autres livrets réglementés, les intérêts perçus sur un Livret Jeune bénéficient d’une exonération d’impôts et de prélèvements sociaux.