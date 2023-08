Le Livret d’épargne populaire est peu utilisé par les jeunes

En 2022, les épargnants de plus de 65 ans détenaient près de la moitié (49%) des encours alors que leur poids dans la population française n’est que de 21%.

Ajusté depuis ce mardi 1er août à 6% contre 6,1% auparavant, le taux d’intérêt du Livret d’épargne populaire (LEP) reste imbattable parmi les supports d’épargne réglementée non fiscalisés. Réservé aux ménages ne dépassant pas certains plafonds de ressources établis en fonction de la composition du foyer (par exemple 21.393 € pour un célibataire et 32.818 € pour un couple), il est donc logique qu’il attire enfin les personnes éligibles qui n’en possédaient pas.

Il reste encore du chemin à faire car d’après les derniers pointages, environ 10 millions de LEP seraient désormais ouverts alors que près de 19 millions de contribuables y auraient droit.

Près de la moitié au plafond

Beaucoup de LEP sont déjà remplis au plafond. D’après le dernier rapport annuel de l'épargne réglementée publié par la Banque de France, près de la moitié (47%) des LEP avaient un encours supérieur au plafond réglementaire de 7.700 € fin 2022 compte tenu de la capitalisation des intérêts. Le relèvement du plafond du LEP de 7.700 € à 10.000 € récemment décidé par le gouvernement pour une application attendue en octobre est donc bienvenu.

Peu de LEP chez les plus jeunes

En 2022, les épargnants de plus de 65 ans détenaient près de la moitié (49%) des encours alors que leur poids dans la population française n’est que de 21%. Il reste donc surtout à développer le LEP auprès des plus jeunes. Seulement 3% des 18-25 ans détenaient en effet un LEP fin 2022. A 6%, le LEP rapporte pourtant nettement plus qu’un Livret jeune…

A noter qu’à la différence du Livret A qui n’a pas de limites d’âges, il faut être majeur (18 ans) pour pouvoir ouvrir un LEP et il ne peut pas y avoir plus de deux LEP dans un même foyer fiscal.