Le Forex reste le terrain privilégié des arnaques financières

L’Autorité des marchés financiers (AMF) vient de mettre à jour ses listes noires d’acteurs non autorisés à délivrer des produits et services financiers.

43 sites non autorisés ont été ajoutés à la liste noire de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) relative au Forex (marchés de change) depuis de le début de l’année, ont fait savoir les deux autorités dans un communiqué daté du vendredi 30 septembre.

Mise à jour régulièrement, cette liste continue à s’étoffer chaque année mais les épargnants doivent également se montrer prudents pour l’ensemble des offres d’investissement, notamment en matière de cryptos, de "biens divers" (propositions d’investissement dans les vins ou les cheptels par exemple), d’options binaires, et ce même si les acteurs sont "connus", l’usurpation d’identité demeurant aujourd’hui la technique d’arnaque financière la plus répandue en ligne.

Des listes consultables à tout moment

Les listes de l'AMF (Forex, biens divers, produits dérivés sur cryptos, options binaires + "usurpation") sont non exhaustives. Elles sont complétées régulièrement par l’AMF et restent publiquement accessibles aux côtés des listes "blanches" d'acteurs autorisés pour ces catégories. « Pour vous assurer que l'intermédiaire qui vous propose des produits ou services financiers est autorisé à opérer en France, vous pouvez consulter la liste des prestataires de services d'investissement habilités (https://www.regafi.fr) ou la liste des intermédiaires autorisés dans la catégorie conseiller en investissement financier (CIF) ou conseiller en investissements participatifs (CIP) (https://www.orias.fr/search) », rappelle l’AMF. « Si la personne ne figure sur aucune de ces deux dernières listes, nous vous invitons fortement à ne pas répondre à ses sollicitations car celle-ci est en infraction avec la législation applicable et n’est pas tenue de respecter les règles élémentaires de protection des investisseurs, de bonne information ou de traitement des réclamations. »

Concernant les produits bancaires (livrets, crédits, moyens de paiement) ou d'assurance, ces listes noires sont disponibles sur le site Assurance Banque Epargne Info Service, pôle commun de l'AMF et de l'Autorité de contrôle et de résolution (ACPR), qui tient un registre de l'ensemble des acteurs épinglés, tous produits confondus.

L’AMF propose aussi un "test" en ligne pour estimer le niveau de risque d’arnaque d’une proposition d’investissement. Ce rapide questionnaire de moins d’une dizaine d’items pourra aiguiller les personnes peu au fait de ces produits financiers.