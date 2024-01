Le financement des PME de l’industrie militaire par le Livret A et le LDDS ne sera pas pour tout de suite

L'enjeu porte sur l'encours non centralisé de plus de 220 milliards d’euros détenu par les banques...

Le fléchage de l’épargne des Français déposée sur les Livrets A et de développement durable et solidaire (LDDS) vers les entreprises de la base industrielle et technologie de défense (BITD) ne sera pas pour tout de suite. Le Conseil constitutionnel a en effet censuré cette mesure introduite par amendement dans le projet de loi de finances pour 2024.

Cavalier budgétaire

Le Conseil constitutionnel a estimé que l’article 197 relatif à cette orientation de l’épargne réglementée vers certaines entreprises de l’industrie de défense était un cavalier budgétaire, c’est-à-dire qu’il n’a pas sa place dans une loi de finances portant le budget annuel de l'État.

L’institution chargée de veiller à la conformité des lois précise que cette censure ne préjuge pas de la conformité de cet article aux autres exigences constitutionnelles et rappelle que le gouvernement pourra l’adopter à nouveau sous une autre forme législative.

Les règles de centralisation

Les encours placés sur le livret A et le LDDS sont aujourd’hui régis par des règles de centralisation. Les fonds dits centralisés par la Caisse des dépôts et consignations portent sur 59,5% de l’encours des livrets A et LDDS et sont essentiellement employés pour financer le logement social et la politique de la ville.

221 milliards d’euros détenus par les banques

Les fonds dits non centralisés, 40,5% de l’encours des deux livrets, sont employés par les établissements bancaires pour financer les petites et moyennes entreprises, les projets concourant à la transition énergétique et la réduction de l’empreinte climatique, ainsi que l’économie sociale et solidaire. C’est donc à ce niveau que ce projet de loi proposait d’agir.

A fin novembre 2023, cet encours détenu par les banques sur le livret A et le LDDS s’élevait à 221 milliards d’euros, en augmentation de 14 milliards d’euros depuis le début de l’année dernière avec la progression de l'épargne des Français.