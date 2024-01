Le Crédit Mutuel dope le rendement de son Livret solidaire à 3,5% en 2024

Le groupe mutualiste augmente de plus de trois points la performance de ce placement, avec l'objectif de distribuer par ce biais 5 millions d’euros de dons aux associations cette année.

Le taux du "Livret d’Epargne pour les Autres" de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, support d’épargne solidaire labellisé Finansol, est passé le 16 janvier de 0,70% à 3,5% bruts, et restera à ce niveau, jusqu’à 20.000€ d’encours, au minimum tout au long de l’année 2024, annonce ce mardi le groupe mutualiste.

En boostant le rendement de plus de trois points de ce produit, le Crédit Mutuel espère ainsi permettre de distribuer cette année cinq millions d’euros de dons aux associations via le don d’intérêts de ses clients et sociétaires.

Un placement avec pour principal objectif la solidarité

Les livrets solidaires, placements fiscalisés et très peu rémunérateurs, sont des supports d’épargne visant principalement à reverser tout ou partie des intérêts générés à des organismes de solidarité (partenaires du réseau bancaire).

La fiscalité de ces supports y est d’ailleurs incitative, puisque la partie des intérêts distribuée aux associations, en plus d’ouvrir droit à la réduction d’impôt pour dons aux organismes d’intérêt général (66% ou 75% selon les cas de figure), bénéficie d'un taux réduit d'imposition de 22,2%, contre 30% pour la partie des intérêts non distribués.

Ainsi - comme l'illustre cet exemple fourni par le Crédit Mutuel - un épargnant détenteur d’un Livret d’Epargne pour les Autres avec 5.700€ au 1er janvier 2024, percevra 200€ d’intérêts bruts, soit 147,38€ d’intérêts nets au 31 décembre 2024, en décidant de reverser à 50 % à une association. L’association désignée bénéficie alors automatiquement d’un don de 73,69€ nets. L’épargnant solidaire obtient 73,69€ d’intérêts nets, ainsi qu’une réduction d’impôts allant de 49€ à 55€ selon le statut et l’activité de l’association (faisant jouer la réduction à 66% ou 75%).

Cet effort de distribution a été rendu possible par l’utilisation d’une partie de l’enveloppe du « dividende sociétal », dispositif mis en place par le Crédit Mutuel en 2023, qui consiste à affecter chaque année 15% du résultat net de l’entreprise au financement de projets de « transformation environnementale et solidaire au plus près des territoires » (525 millions d’euros l’année dernière).

« Parmi les soutiens versés au cours de cette année de mise en œuvre du dividende sociétal, un engagement particulièrement fort a été pris au bénéfice des associations qui luttent contre la précarité alimentaire avec 5 millions d’euros pour les Restos du Cœur, 5 millions d’euros pour les Banques Alimentaires, 7,5 millions d’euros pour la Croix-Rouge française », précise le groupe dans un communiqué.