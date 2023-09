L’assurance vie encore dans le rouge au mois d’août

Les contrats d'assurance vie ont enregistré quelque 2,7 milliards de décollecte pendant l'été.

Pour le 2e mois consécutif et le 3e de l’année, la collecte mensuelle de l’assurance vie est ressortie négative en août : les cotisations ont été inférieures aux prestations de 1,7 milliard d’euros, après -1 milliard d’euros en juillet, rapporte France Assureurs, la fédération française de l’assurance. Sans surprise, la décollecte a concerné les fonds euros (-2,5 milliards d’euros) tandis que la collecte pour les unités de compte est ressortie positive de 800 millions d’euros.

En 2023, sur les huit premiers mois de l’année, la collecte nette des contrats d’assurance vie atteint ainsi seulement 1,7 milliard d’euros quand l’année dernière, elle était déjà proche de 12 milliards d’euros sur la même période.

« L’assurance vie reste confrontée à la désaffection des ménages à l’encontre des fonds euros, relève l’économiste Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne, dans une note d’analyse diffusée ce vendredi. Sur les huit premiers mois de l’année, la décollecte sur les fonds en euros s’élève à 20,5 milliards d’euros. L’assurance vie est toujours challengée par les livrets réglementés et par les dépôts ou contrats à terme dont les rendements sont en hausse. »

Moins de cotisations sur les unités de compte

« Traditionnellement, les cotisations brutes (dépôts) sont relativement faibles en août en raison des vacances, rappelle le directeur du Cercle de l'Epargne. Elles se sont élevées à 8,3 milliards d’euros en août 2023 contre 8,6 milliards d’euros un an plus tôt. Il n’y a donc pas de réelle rupture d’une année sur l’autre. »

Mais ces cotisations se sont tassées cet été, avec un petit décrochage des unités de compte (UC) à -400 millions d’euros, représentant 31% des cotisations mensuelles. Dans un contexte de remontée des taux, les assureurs ont particulièrement soigné la commercialisation des fonds en euros, tandis que les UC ont souffert d’un marché actions hésitant.

En parallèle, les prestations et rachats ont continué de progresser à 10 milliards d’euros, contre 9,4 milliards d’euros en août 2022. « Les prestations et rachats demeurent importants en lien avec les liquidations de contrat après le décès de leur titulaire et en lien à une réaffectation des fonds euros vers d’autres placements. La hausse des taux d’intérêt et le durcissement des conditions d’octroi des prêts conduisent également les ménages à augmenter leurs apports pour leurs achats immobiliers », décrypte Philippe Crevel.