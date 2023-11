La rémunération des livrets et comptes à terme toujours au top

Grands oubliés de la période de taux planchers, ces deux placements liquides ont fait leur grand retour dans l'offre bancaire proposée au grand public cette année. Avec la remontée des rendements obligataires, leur rémunération a nettement décollé.

D’après les données de la Banque de France, publiées ce jeudi 2 novembre, la rémunération moyenne des dépôts bancaires des ménages est passée de 1,74% en août à 1,76% en septembre 2023, en progression de 63 points de base sur un an.

Selon l’institution, cette hausse, qui tient à la poursuite de celle des taux d’intérêt directeurs, est principalement liée à l’augmentation de la rémunération des comptes à terme, dont la rémunération moyenne atteint 3,3% en septembre contre 3,18% en août pour les placements inférieurs à deux années, et 1,58% ce mois-ci après 1,52% en août pour ceux dont l’horizon d’investissement est supérieur à deux ans.

Avec la hausse des taux d’intérêt directeur, les offres relatives aux comptes à terme sont devenues plus attractives ces derniers mois. Délaissés pendant la période de taux d’intérêt bas, ces placements, proposés à un taux fixé à la souscription contre une immobilisation à court ou moyen terme de l’épargne (de plusieurs mois à plus années), ont retrouvé des couleurs.

Ils présentent aujourd’hui des rendements légèrement supérieurs à ceux des livrets d’épargne réglementés, - mais étant bruts de fiscalité, avec un impôt s’élevant à 30% prélèvements sociaux inclus, ils restent donc à privilégier comme des solutions complémentaires lorsque les livrets A et LDDS, sans frais ni impôt, et dont le rendement est bloqué à 3% jusqu’en février 2025, sont déjà remplis au plafond.

Jusqu’à 4% de rendement pour les comptes à terme

La plupart des établissements proposant des comptes à terme ont revalorisé leurs rendements ces derniers mois. La plateforme Raisin de Klarna Bank se démarque avec 3,96% pour un an, 3,85% à deux ans, et 3,8% à trois ans à partir de 500€ de dépôt et jusqu’à un plafond de 85.000€. Une offre équivalente porte même le rendement à 4% la première année pour un ticket d’entrée à partir de 2.000€. Chez Boursobank, le compte à terme est rémunéré 3,5% sur 18 mois, et 3% sur 12 mois et avec un ticket d’entrée désormais accessible à partir de 5.000€. Chez Distingo Bank, le taux atteint 3,2% sur trois ans.

Comptes à terme renouvelables

Le CIC propose pour sa part, à partir de 150€, un compte à terme renouvelable chaque année, au rendement évolutif sur cinq ans : de 3% la première année à 5% la cinquième année, le taux annuel moyen proposé actuellement ressort à 4% pour un placement de cinq années. Même principe pour Monabanq avec son compte à terme renouvelable, mais seulement à partir de 3.000€ de dépôt, et plafonné à 25.000€ avec un taux évolutif de 1,5% la première année à 4,5% la cinquième année. Des solutions intéressantes pour les épargnants ayant peu de visibilité sur la faculté d’immobilisation de leur épargne !

Pas mal d’offres de taux boostés du côté des livrets

Les offres sont également compétitives du côté des livrets "ordinaires". Egalement fiscalisés, mais sans contrainte d’illiquidité (à l’exception de certaines opérations commerciales requérant quelques mois sans retraits), les livrets bancaires, à l’instar des comptes à terme, sont à privilégier une fois les plafonds de son livret A et de son LDDS atteints. Totalement liquide, ils restent une solution pour placer une grosse somme d’argent pendant quelques mois, par exemple le produit d’une vente immobilière avant sa réaffectation.

D’après les chiffres de la Banque de France, les livrets ordinaires ont vu passer leur taux moyen de 0,73% en août à 0,76% en septembre (un rendement qui a plus que triplé par rapport à septembre 2022, où il était de 0,23% seulement). Mais les taux de rémunération d’un ensemble d’établissement sont bien au-dessus de cette moyenne nationale.

Toutes les offres ne se valent pas et ce sont toujours celles des filiales financières des constructeurs automobiles français Renault et Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat…) qui figurent parmi les plus rémunératrices. Distingo Bank (Stellantis) a récemment fait passer le taux de son livret à 2,9%.

Son grand concurrent Zesto de Renault Bank propose jusqu’à la fin novembre une opération promotionnelle avec un taux boosté à 4,5% pendant trois mois, puis de 2,9% en suite.

Taux boosté également pour le livret de l’application Cashbee dont les fonds sont gérés par MyMoneyBank (détenu par le fonds américain Cerberus), avec du 4% pendant 3 mois, puis 3%, meilleur taux (hors promotion) du marché actuel pour ce type de placements.

Parmi les banques en ligne, on peut signaler le livret Bourso+ de Boursorama Banque qui passé à 2,5% brut depuis le 1er août pour des versements désormais illimités.

Comptes rémunérés

De son côté, la fintech Plum a frappé fort avec le lancement au mois d’octobre d’un compte rémunéré à 3,61% sans plafond, "Plum Intérêts", sur la base d’un fonds monétaire géré par Blackrock, qui suit les cours du taux de la BCE. Elle donne ainsi un retour remarqué du "compte rémunéré" qui avait complètement disparu de la circulation en France et qui n'est aujourd'hui proposé que par une poignée d'établissements. Attention toutefois : contrairement aux offres des livrets, le niveau de rendement de Plum Intérêts reste une projection (au 20 octobre sur l'année 2023), et n’est pas garanti.