La collecte du Livret d’épargne populaire (LEP) décolle enfin, coup de frein confirmé pour le Livret A

La collecte du Livret A et celle du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) avaient été surpassées en septembre par le Livret d’épargne populaire (LEP). En octobre, l’écart s’est profondément accentué d’après les chiffres de la Caisse des Dépôts, avec un solde largement négatif pour le Livret A (-3,77 milliards d’euros) et le LDDS (-0,67 milliard d’euros), contrairement au LEP qui a vu ses encours augmenter de 4,77 milliards d’euros, un record !

L’automne est traditionnellement une saison peu propice aux placements sur les livrets d’épargne règlementée. Octobre, en particulier, est généralement le plus mauvais mois de l’année, la période restant marquée par la poursuite des dépenses liées à la rentrée scolaire et par le paiement de la taxe foncière. Malgré tout, cela faisait longtemps que le Livret A n’avait pas enregistré de telles sorties mensuelles.

Nouveau plafond du LEP et écart de taux de rémunération

Il faut certainement voir dans ces chiffres l’effet positif de l’augmentation du plafond du LEP à 10.000 € depuis le 1er octobre (7.700 € auparavant), sachant qu’environ la moitié de ces livrets étaient déjà remplis à ras bord.

L’écart de taux entre ces deux catégories de livrets (3% pour le Livret A et le LDDS contre 6% pour le LEP) reste bien sûr une autre explication, d’autant que le taux du LEP est appelé à baisser à partir de février 2024 et que leurs détenteurs ont donc tout intérêt à en profiter actuellement alors que celui du Livret A et du LDDS restera plafonné à 3% jusqu’à février 2025. Enfin, on assiste vraisemblablement à davantage d’arbitrages entre Livret A et LEP parmi la petite partie de la population qui détient ces deux livrets.

Une collecte historique pour le LEP

Malgré ce net ralentissement, le Livret A affiche encore une belle collecte cumulée de près de 27 milliards d’euros de janvier à octobre et le LDDS de 10 milliards, soit un total de 37 milliards d’euros. A grand renfort de communication autour de son taux de rémunération imbattable de 6%, le LEP cumule de son côté presque 16 milliards de collecte nette depuis le début de l’année, un niveau jamais observé pour ce livret dont la détention est soumise à des plafonds de revenus.

Toujours une sacrée cagnotte

Les Français accumulaient fin octobre un total de 402,4 milliards d’euros sur leurs Livrets A (une petite partie est quand même détenue par des syndicats de copropriété et associations). En ajoutant les encours de 144,3 milliards pour le LDDS et de 63,8 milliards sur LEP, la cagnotte globale des trois livrets n'a pas bougé et dépasse encore 610 milliards d’euros.