La collecte des Livrets A et LDDS reste sur des niveaux records

En 7 mois, les encours du Livret A ont augmenté de 28 milliards d’euros et de presque 10 milliards pour le LDDS.

Les Français ont encore bien rempli leurs Livrets A en juillet malgré la déception d’avoir appris que son taux de rémunération n’augmenterait pas à compter du 1er août en restant à 3%. La collecte nette du Livret A a ainsi porté sur 2,16 milliards d’euros le mois dernier selon les chiffres de la Caisse des Dépôts, davantage qu’en juin et presqu’autant qu’en juillet 2022 quand justement les dépôts avaient été dopés par l’augmentation à venir du taux de rendement (de 1% à 2% à l’époque).

Le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) a suivi le mouvement avec des encours en hausse de près d’1 milliard d’euros en juillet.

Le record absolu de 2012 en ligne de mire

Avec 28 milliards d’euros pour le Livret A et pas loin de 10 milliards pour le LDDS, la collecte nette accumulée depuis le début de l’année sur ces deux livrets rémunérés à 3% depuis le 1er février atteint des niveaux records. Cette tendance est encore plus prononcée pour le LDDS, certainement parce que les Français ayant déjà atteint le plafond de dépôts maximum de 22.950 € sur leur Livret A abondent désormais leur LDDS.

Sur l’ensemble de l’année 2023, il semble d’ailleurs possible que le record absolu de l’année 2012 soit battu. Cette année-là, la collecte globale des deux livrets avait dépassé 49 milliards mais cela était en grande partie dû à l’augmentation de leurs plafonds respectifs : on était passé de 15.300 € à 19.125 € sur le Livret A et de 6.000 à 12.000 € pour le LDDS.

Une cagnotte globale qui approche 550 milliards d'euros

En attendant, les Français accumulaient fin juillet un total de 403,4 milliards d’euros sur leurs Livrets A (une petite partie est quand même détenue par des syndicats de copropriété et associations). En ajoutant les encours de 144 milliards pour le LDDS, la cagnotte globale des deux livrets représente 547,4 milliards d’euros.