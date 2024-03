L'or lévite à un niveau historique

L’once d’or, qui avait débuté lundi 4 mars à 2.083$, attaque la semaine 100$ plus haut !

Et un record de plus… pour la quatrième journée d’affilée, le cours de l’or a grimpé vendredi en séance à un niveau jamais atteint !

L’once d’or en dollars s’est appréciée à 2.185$ vendredi 8 mars peu après la publication du rapport sur l’emploi américain (NFP)à 14h30, puis a même bondi jusqu'à 2.195$, lévitant au-dessus de son précédent record atteint la veille jeudi, à 2.163$, et de l’avant-veille à 2.152$ !

Le métal précieux attaque ainsi la semaine autour des 2.180$ l'once, soit 100$ plus haut qu'il y a sept jours.

L’ascension du métal jaune a débuté il y a une dizaine de jours avec la parution des dernières chiffres PCE de l’inflation américaine, mais elle s’est particulièrement accélérée la semaine dernière, avec les déclarations du président de la Fed face au Congrès américain.

A lire aussi...

La politique monétaire, principal facteur de hausse

L’appétence des investisseurs pour la relique barbare s’est intensifiée avec la perspective d’une première baisse des taux directeurs de la Fed d’ici à cet été. « De même, l'incertitude générée par les prochaines élections aux États-Unis a accru la demande pour le métal jaune, les investisseurs cherchant à se protéger contre d'éventuels changements politiques et leurs impacts sur les marchés, rapportait jeudi une note d’Antonio Ernesto Di Giacomo, analyste de marché Amérique Latine chez xs.com. L’affaiblissement du dollar a également contribué au prix de l’or. La dépréciation de la monnaie américaine a rendu l’or plus attractif pour les investisseurs étrangers, stimulant encore davantage sa demande et, par conséquent, son prix. »

Les analystes avaient parié sur l’atteinte de nouveaux sommets pour l’or cette année, mais plutôt à l’horizon du 2e semestre. La période actuelle de fortes tensions géopolitiques (Gaza, Russie, attaques en Mer Rouge…) lui est particulièrement propice.