HSBC abaisse de 7% le prix de sa SCPI de bureaux Elysées Pierre

Encore une grosse SCPI de bureaux gérée par un groupe bancaire !

Encore une baisse de prix des parts concernant une grosse SCPI de bureaux gérée par un groupe bancaire ! Il s’agit cette fois d’Elysées Pierre du Groupe HSBC (37 années d’historique) qui vient d’acter une baisse de prix de 7% au cœur de l’été. Son prix de souscription est ainsi passé de 825 € à 767€ en date du 9 août. Le nouveau prix de retrait a été ajusté mécaniquement à 720,98€, l’écart résultant de la commission de souscription de cette SCPI (6% hors taxe).

Elysées Pierre, dont la capitalisation tourne autour de 2,6 milliards d’euros est très majoritairement investie dans des grands immeubles de bureaux à Paris et en Île-de-France, un des segments le plus touché par la baisse des valorisations résultant principalement de la hausse des taux.

Une baisse moins violente que pour BNP Paribas et Amundi

Comme dans le cas de la récente mais plus forte baisse du prix des parts de trois SCPI d’Amundi Immobilier (de -12% à -17%) et d’une SCPI de BNP Paribas REIM (-17%), la dépréciation d’Elysées Pierre a été constatée suite à des expertises du patrimoine immobilier réalisées cet été sans attendre la fin d’année. Le résultat de cette nouvelle évaluation a révélé une baisse de 7% des valorisations qui a donc entièrement été imputée.

Dans le cas d’Elysées Pierre, étant donné qu’elle était globalement valorisée à sa juste valeur fin 2022 (son prix était proche du prix de reconstitution), cette baisse de 7% n’imposait pas une baisse de prix de façon réglementaire puisque la limite de 10% n’était pas encore atteinte.

On peut imaginer que HSBC s’attend à une poursuite de la baisse de la valeur de ses actifs au deuxième semestre et qu’il a été jugé préférable de se joindre au mouvement actuel sans attendre la fin d’année. De moindre ampleur que la chute de prix de ses concurrentes, cette baisse ne fera pas remonter beaucoup le taux de distribution (attendu en hausse à 4% cette année avant la baisse de prix) mais apportera quand même un petit coup de fouet bienvenu pour relancer la collecte : on passe mécaniquement à un rendement de 4,3%.

Au parfum

Les investisseurs n’auront en tout cas guère été mis au parfum par les équipes d’HSBC. « Nous constatons que les valeurs de l’immobilier de bureau francilien restent soutenues, confirmant ainsi notre stratégie d’investissement qui vise principalement le bureau situé en Ile-de-France, région à forte attractivité économique », pouvait-on lire dans le dernier rapport semestriel de la SCPI à fin juin 2023. Un constat qui faisait donc référence à la fin 2022 mais qui oubliait de parler de la dégradation des valorisations intervenue depuis…