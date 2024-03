En attendant la baisse des taux, l’or à ses sommets

Les cours de l’or ont atteint hier en séance un nouveau plus haut en dollars.

Encore un nouveau sommet pour l'or. Après avoir terminé la veille sur des plus hauts, le métal précieux s’est encore apprécié jusqu’à 2.141,60$ l’once hier. Il a ainsi battu son précédent plus haut en séance dans la devise américaine, atteint en décembre dernier, à 2.135$.

Retombé ce matin sous les 2.130$, il évolue ainsi en hausse de 4,6% depuis le début de l'année, et de plus de 15% sur une année glissante.

Alors qu’ils n’avaient pas enregistré de volatilité notoire depuis le début de l’année, les cours de l’or ont rebondi vendredi après la publication du PCE, donnée de référence de la Fed, confirmant une inflation "core" de 2,8% sur un an.

A l’aune d’une inflexion des taux directeurs des banques centrales, l’atteinte de nouveaux sommets pour l’or était attendue par beaucoup d’analystes mais ils « étaient plutôt anticipés pour la seconde moitié de l’année, relevait le Comptoir National de l’Or dans une note d’analyse diffusée ce mardi 5 mars. Le fait que les records soient atteints maintenant, sur de simples anticipations et non après les premières baisses effectives, laisse penser que le cours pourrait aller beaucoup plus haut. Pour mémoire c’est le scénario de J.P.Morgan, qui anticipe un cours à 2.300 dollars début 2025… »

Actif de protection ne générant pas de rendement, l’or profite normalement assez mécaniquement d’une baisse des rendements obligataires. Ses caractéristiques de valeur refuge, appréciée en fond de portefeuille, lui permettent aussi plus généralement de s'apprécier en cas de morosité économique et lorsque surviennent des tensions et/ou crises géopolitiques. La période actuelle lui est ainsi favorable, entre la perspective d’une inflexion des politiques monétaires américaine et européenne, la situation dans la bande de Gaza et la Russie.