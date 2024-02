Deux nouvelles baisses de prix parmi les plus importantes SCPI du marché !

-8,9% pour la SCPI Primonial Primovie et -6,7% pour Primonial Primopierre, ce qui fait au total -19,2% pour Primopierre depuis septembre 2023.

Deux SCPI se partageaient jusqu’à présent la place de véhicule le plus important du marché avec une capitalisation de 5,2 milliards d’euros : Épargne Foncière de La Française REM (essentiellement investie dans des bureaux à Paris et région parisienne) et Primovie de Primonial. Il n’y en a désormais plus qu’une après que Primonial vient d’abaisser le prix des parts de Primovie de 8,9%.

-8,9% pour Primovie

Le prix de souscription de Primovie, SCPI positionnée sur les actifs loués à des acteurs de la santé, de l’hébergement des seniors et de l’éducation, notamment des Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) et des résidences seniors, est ainsi passé de 203 € à 185 € à compter du 13 février. Sa capitalisation baisse donc mécaniquement à environ 4,7 milliards d’euros.

-19% au total pour Primopierre

Primonial invoque sans surprise une nouvelle baisse de la valeur de reconstitution de sa SCPI Primovie sur la base des valeurs d’expertises au 31 décembre 2023. Une autre SCPI Primonial est concernée : Primopierre dont le prix vient d’être réduit de 180 € à 168 € (-6,7%). Mais cette SCPI de bureaux qui pèse plus de 3 milliards d’euros avait déjà subi une forte baisse de prix il y a quelques mois (-13,5% le 15 septembre 2023). Au total, la baisse de prix de Primopierre ressort donc à -19,2%.

A lire aussi...

A noter que ces deux SCPI Primonial ont affiché en 2023 des taux de distribution à peine supérieurs à 4%, assez nettement en-dessous de la moyenne du marché des SCPI de rendement (4,52%).

26 SCPI concernées par des baisses de prix depuis 2023

A date, 26 SCPI ont abaissé leur prix de souscription depuis 2023 dont deux (Lafitte Pierre et Primopierre) à deux reprises avec des ampleurs de respectivement -17,3% et -19,2% au total.