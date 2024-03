Démarrage en trombe pour l'assurance vie en 2024

Les Français ont placé une épargne importante sur leurs contrats d'assurance vie passées les festivités de fin d'année...

Les contrats d’assurance vie ont débuté l’année sur les chapeaux de roues. Les supports assurantiels ont enregistré au mois de janvier une collecte nette de 2,4 milliards d’euros, avec +4,7 milliards d’euros pour les unités de comptes et 2,3 milliards d’euros de décollecte sur les fonds euros. Cette performance tient à la fois à un niveau exceptionnel des cotisations (versements des assurés), de 15,9 milliards d’euros, dont 44% versées sur les unités de comptes, et un ralentissement de la hausse des prestations, à 13,5 milliards d’euros.

« Le mois de décembre 2023 avait été marqué par un relatif attentisme des épargnants. Ce round d’observation est désormais terminé : les cotisations en assurance vie ont atteint en janvier 2024 leur record absolu, à 15,9 milliards d’euros, en augmentation de +12 % sur un an », relève Franck Le Vallois, directeur de France Assureurs.

Des opérations commerciales toujours très attractives

Le début de l'année est en général propice à l'assurance vie après la période plus dépensière des fêtes de fin d'année. « En janvier, les ménages réalisent traditionnellement des arbitrages financiers en affectant une partie de leurs liquidités sur des placements à long terme, note l’économiste Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne. L’assurance vie bénéficie par ailleurs du maintien d’un fort taux d’épargne. Celui-ci s’est élevé à 17,6 % du revenu disponible brut en 2023 et même à 17,9 % sur le seul dernier trimestre 2023. »

Les bons rendements des fonds en euros de l’assurance vie, dont beaucoup ont été communiqués au courant du mois de janvier, et la poursuite d’offres commerciales très attractives sur les adhésions et versements des fonds en euros de la part des assureurs au premier trimestre, ne sont aussi sans doute pas étrangers à ce niveau de cotisations record.

« Beaucoup de nouvelles offres de bonification sur versement sont apparues depuis le début de l’année, avec des propositions commerciales encore plus "agressives" qu’en 2023, garanties sur deux ans et sans conditions d’unités de compte, rapportait le mois dernier à Boursier.com Quentin Petit-Prestoud, associé gérant du cabinet de conseil en gestion patrimoniale Kino Gestion Privée. Comme La Mondiale par exemple, qui garantit un taux minimal bonifications comprises de 5,05% sur les versements réalisés en 2024 et en 2025. »

« Nos partenaires Suravenir et Generali ont déjà annoncé des bonus alléchants », nous précisait également Stellane Cohen, présidente de la société de courtage en ligne Altaprofits. D’autres acteurs, comme BoursoBank et Société Générale Assurances, ont également dégainé des bonus sur versements de 1% à 1,5% pour valables en 2024 comme en 2025.

2024, la perspective d'un bon cru pour l'assurance vie

« En prévision d’une baisse des taux directeurs des banques centrales cette année, les assureurs font leur maximum pour tirer la collecte vers le haut et faire le plein d’obligations avant une future baisse des rendements. Ce premier trimestre 2024 offre donc de très belles opportunités pour les épargnants en capacité d’alimenter leur fonds euros ou désirant en ouvrir un », considère Quentin Petit-Prestoud.

De façon plus générale, l'année 2024 devrait être assez propice aux contrats d'assurance vie, estime Philippe Crevel. « L’écart des taux des fonds en euros avec le taux du Livret A ou des contrats à terme tend à se réduire, note-t-il. La bonne tenue du marché "actions" concourt également à la hausse de la collecte comme le prouvent les fortes souscriptions des unités de compte. Avec la baisse annoncée des taux directeurs par les banques centrales, la hiérarchie des taux devrait être mieux respectée dans les prochains mois ce qui devrait être favorable à l’assurance vie. »

Les PER continuent d'attirer

De façon moins spectaculaire, les Plans d’épargne retraite ont poursuivi leur bonne tenue. En janvier 2024, les cotisations sur un PER assurantiel se sont élevées à 912 millions d’euros, en hausse de 6% comparé au même mois de 2023, pour 75.800 nouveaux assurés. La collecte nette a atteint 652 millions d’euros. Fin janvier 2024, les PER assurantiels comptabilisaient 5,5 millions d’assurés pour un encours de 75,7 milliards d’euros, en hausse de 22% et de 21% respectivement sur un an. 41% de l’encours est constitué d’unités de compte.