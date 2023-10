Corum lance son PER "maison"

Dernier-né de la gamme assurantielle de Corum Life, le Plan d’épargne retraite PERLife propose une allocation d’actifs exclusivement composée des SCPI et des fonds obligataires du groupe.

Après le lancement de son assurance vie et de son contrat de capitalisation, Corum Life, la société d’assurances du groupe Corum, spécialiste des SCPI, vient de lancer son Plan d’épargne retraite individuel.

Dénommé Corum PERLife, ce produit d’épargne retraite se concentrera, à l’instar des autres enveloppes de la société, sur les produits « maison » de la société de gestion Corum. Il donnera ainsi accès aux trois SCPI et aux cinq fonds obligataires du groupe, en plus d’un fonds euros créé pour l’occasion, Corum Euro.

Fonds euros, SCPI et placements obligataires

Comme pour son assurance vie, le PER de Corum est un produit d’investissement orienté vers des objectifs de performance élevés, avec de fait, l’exposition au risque qui y est associée. PERLife ne propose ainsi qu’une part d’investissement limitée dans la poche au capital garanti du fonds euros, avec un minimum de part en unités de compte de 75%. Et compte sur les promesses de rendement de ses placements "maison" pour lui assurer une belle rampe de lancement.

Rien que sur le nouveau fonds euros, « la performance devrait sans doute être supérieure à 4% nette de frais, avec un petit écart entre celui-ci, plus récent, et le fonds euros de notre assurance vie que nous avons lancé en juillet dernier », avance Amandine Lezy, directrice des activités bancassurance et responsable de l'assurance vie pour le groupe Corum.

Quant aux rendements des SCPI, Corum avait confirmé en septembre des prévisions 2023 au-delà de ses objectifs, avec des taux de distribution brut de prélèvements supérieurs à 5,5% pour Corum Eurion et Corum XL, et supérieur à 6% pour Corum Origin. Dans un contexte de taux toujours porteurs, les fonds obligataires devraient également terminer l’année sur une note positive (avec une performance annualisée à fin septembre de 6,22% pour Corum BSD, de 6,49% pour BCO, de 11,29% pour Corum Behy et de 8,03% pour Butler Smart ESG).

PERLife est accessible à partir de 50€ à l’ouverture, et avec un programme de versements programmés également à partir de 50€. En dehors de la gestion à horizon (proposée légalement par défaut), le plan est proposé en gestion libre ou pilotée avec trois profils différents (prudent, équilibré et dynamique).

Frais

Côté frais, PERLife ne comporte pas de frais d’arbitrage et de contrat. Il supporte 0,6% annuels spécifiques de frais de gestion du fonds euros. Auxquels il faudra bien sûr ajouter les frais d’entrée associés aux unités de compte (12% pour les SCPI et 5% pour les fonds, compris dans le prix d’acquisition, sauf le fonds Corum BSD, sans frais d’entrée) ainsi que leurs commissions de gestion (13,2% pour les SCPI, directement prélevés sur les loyers, et 1% à 1,7% de "frais courants" pour les fonds obligataires). A noter également qu’en cas d’option de sortie sous forme de rente viagère plutôt qu’en capital, des frais de gestion administrative de 1% sur la rente versée s’appliquent.