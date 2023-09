Collecte négative pour l’assurance vie en juillet

En retrait d’un milliard d’euros sur le mois, la collecte nette des contrats d’assurance vie a été pénalisée par un niveau toujours élevé des prestations.

Après un mois de juin positif où ces contrats avaient collecté 1,7 milliard d’euros nets de retrait, l’assurance vie a enregistré un nouveau ralentissement en juillet. Avec 12,1 milliards d’euros de cotisations (+1% en annuel glissant) mais 13,1 milliards d’euros de prestations (+16%), la collecte nette de ces placements est demeurée négative d’un milliard d’euros sur l'exercice mensuel.

En matière de cotisations, celles-ci ont progressé quasiment au même rythme sur les supports en unités de compte (UC) et ceux en euros) (de respectivement +1% et +0,5%), les UC ayant représenté 37% des versements sur le mois, une part en légère baisse par rapport à la moyenne annuelle, à 40%.

Plus de 1.900 milliards d'euros d'encours

La collecte nette en assurance vie s’établit ainsi à +3,1 milliards d’euros au cours des sept premiers mois de l’année. L’encours atteint 1.916 milliards d’euros à fin juillet, en hausse de +3,5 % sur un an.

Toujours très dynamiques, les cotisations sur les Plan d’épargne retraite assurantiels se sont élevées pour leur part à 675 millions d’euros, soit une hausse de +15 % par rapport à juillet 2022, pour 55 700 nouveaux assurés (+5%). Ainsi, depuis le début de l’année 2023, les cotisations versées sur les PER s’élèvent à 4,7 milliards d’euros pour 503.200 nouveaux assurés. La collecte nette des PER s’établit à +3,3 milliards d’euros. Fin juillet 2023, 5,1 millions d’assurés détenaient un PER assurantiel pour un encours de 67,7 milliards d’euros, dont 39 % correspondent à des UC.