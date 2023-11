Ce FCPI offre une protection partielle contre le risque de perte en capital

Entrepreneurs & Innovation N°2 reste le seul FCPI sur le marché français à bénéficier de garanties du Fonds Européen d'Investissement (FEI).

Cette année encore, un Fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) se démarque dans l’offre assez large de fonds proposée par les sociétés de gestion en cette période préférée des épargnants pour bénéficier d’une réduction d’impôt allant jusqu’à 25% pour les versements effectués d’ici le 31 décembre 2023.

Garanties du Fonds Européen d'Investissement

Il s’agit du FCPI Entrepreneurs & Innovation N°2 qui reste le seul FCPI sur le marché français à bénéficier de garanties du Fonds Européen d'Investissement (FEI) offrant une protection partielle contre le risque de perte en capital des investissements en obligations convertibles réalisés par le fonds dans des PME européennes. Par nature risqué (indicateur de risques 6 sur une échelle de 1 à 7), Entrepreneurs & Innovation N°2 est un fonds consacré à l’investissement dans le non coté (à hauteur de 96%), au travers d’augmentations de capital (40% minimum) et d’investissements obligataires essentiellement convertibles (56% maximum).

Pour cette partie investie en obligations convertibles, l’épargnant pourra donc bénéficier d’une garantie avec un taux de couverture de 50% à 70% du capital des lignes éligibles à cette protection partielle, dès le premier euro. Cette protection se fera en contrepartie du versement d’une commission annuelle de 0,25% à 0,50% venant réduire potentiellement la performance du fonds.

Label Relance

Ce FCPI géré par la société de gestion indépendante spécialisée dans le non coté Entrepreneur Invest porte le label Relance (soutien en fonds propres des petite et moyenne entreprises françaises). Il cible une vingtaine d’entreprises non cotées, rentables ou proches de la rentabilité et issues des secteurs de l’éducation, de l’e-commerce et des logiciels afin de bénéficier de la visibilité et de la récurrence des modèles SaaS.

Durée de blocage de 7 ans minimum

Le ticket d’entrée est accessible à partir de 1000€ (1 part) pour une durée de blocage de 7 ans prorogeable deux fois 1 an, soit 9 ans au maximum. A noter que ce fonds a été lancé en 2022 et que sa valeur liquidative était d’environ 978 € au 30 juin 2023 (sa valorisation est semestrielle). Le taux de frais annuel maximum de ce FCPI est de 4,19% (3,03% de frais annuels de gestion et de fonctionnement du fonds).

Disponible jusqu’au 26 décembre 2023, il permet de bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 24% des versements (hors droits d’entrée) avec des plafonds de 2.880€ pour un célibataire et 5.760 € pour un couple. A la sortie, l’épargnant a droit à une exonération d’impôt sur les plus-values potentiellement réalisées, hors prélèvements sociaux.