Bruno Le Maire veut créer un produit d’épargne européen pour booster la croissance de l’UE

Le ministre de l'Economie et des Finances propose à ses homologues des 27 de lancer rapidement un dispositif d'épargne européen pour mettre davantage à contribution le bas de laine des Européens au service de la croissance.

Le ministre de l’Economie et des Finances, en déplacement à Gand, en Belgique, pour une réunion avec ses homologues européens, a proposé de lancer « dans les mois qui viennent un produit d’épargne européen dont nous définirons les caractéristiques, le rendement, avec des Etats européens volontaires ».

Cette idée, qui pourrait démarrer avec « quelques » Etats « sur une base volontaire, comme les choses n’avancent pas à 27 », est l’une des pistes retenues par Bruno Le Maire pour lever « plusieurs dizaines de milliards d’euros » et lutter contre la "fragmentation" des marchés de capitaux de l’Union européenne, qui nuit à l’efficacité des financements des entreprises et des particuliers en Europe.

Le ministre de l’Economie a également évoqué la mise en place d’une « supervision européenne » réalisée par l’ESMA, l’autorité des marchés européennes ainsi qu’une garantie européenne pour la titrisation en vue d’améliorer le financement des particuliers par les banques.

« Je viens de pousser un coup de gueule parce que l’union des marchés de capitaux n’avance pas », a-t-il relayé ce midi dans une vidéo postée sur le réseau social X.

Si l’idée d’opérations financières collectives n’est pas nouvelle, elle se heurte depuis des années à des intérêts divergents entre les pays de l’Union, à la force de frappe et aux solutions financières très hétérogènes. Seule exception au tableau : l’émission d’obligations européennes, lors de la crise sanitaire, a permis de mobiliser près de 807 milliards d’euros dans le cadre d’un vaste plan de relance européen.

L’ "optimisation" des finances et la mise à contribution de l'épargne européennes revient sur le devant de la scène alors que les perspectives de croissance du PIB en 2024 sont moroses et que Bercy vient d’annoncer un plan d’économies surprise de quelque 10 milliards d’euros cette année.

La France et l'Allemagne estiment que l'économie européenne a besoin de 500 milliards d'euros d'investissements privés supplémentaires chaque année pour faire face à la transition écologique et à la révolution numérique, des capitaux mobilisables à condition qu'il soit plus facile d'investir sur des marchés européens des capitaux très fragmentés.

D’après Bruno Le Maire, 35.000 milliards d’euros dorment aujourd’hui sur les comptes bancaires européens « au lieu de faire la prospérité de l’Europe de demain ». « Ca n’est plus possible », cet argent « doit financer la transition climatique, notre effort de défense, les investissements dans l’intelligence artificielle […] notre croissance et notre prospérité », a-t-il énuméré.

Son homologue allemand des Finances, Christian Lindner, a dit espérer des progrès sur le projet tout en souhaitant qu'il continue de faire l'objet de discussions à 27.

« Les initiatives bilatérales ou en petits cercles sont possibles, ce n'est pas exclu, mais le but doit être d'avancer tous ensemble », a-t-il dit avant la réunion de l'Eurogroupe.