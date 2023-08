Baisse inédite de la richesse mondiale depuis 2008

Un dollar fort et le décrochage des marchés boursiers ont dévalué le patrimoine financier des grandes fortunes en 2022.

Le rapport annuel d’UBS sur la richesse mondiale évalue le montant global de la richesse privée à 11,3 billions de dollars en 2022, en baisse de 2,4% par rapport à l’année précédente, son premier déclin depuis la crise financière de 2008. A la source de ce ralentissement : l’appréciation du dollar par rapport aux autres monnaies, qui a dévalué un ensemble de grandes fortunes, ainsi qu’une moindre valorisation des actifs financiers, tandis que les actifs non financiers (principalement l’immobilier) sont restés résilients en dépit de la remontée des taux d’intérêt.

D’après cette enquête, la richesse rapportée par tête s’est dépréciée de 3.198 dollars, à 84.718 dollars annuels par adulte à fin 2022.

La baisse de la richesse enregistrée en 2022 a surtout concerné les régions les plus aisées de la planète, l’Amérique du Nord et l’Europe, qui, ensemble, ont "perdu" 10,9 billions de dollars. L’Asie-Pacifique a enregistré des pertes de 2.100 milliards de dollars, tandis que l'Amérique latine fait exception avec une augmentation de la richesse totale de 2.400 milliards de dollars, aidée par une appréciation moyenne de 6 % de la monnaie par rapport au dollar américain.

En tête de liste des pertes par pays en 2022 se trouvent les États-Unis, suivis du Japon, de la Chine, du Canada et de l'Australie. Les augmentations de richesse les plus importantes ont été enregistrées pour la Russie, le Mexique, l'Inde et le Brésil.

Baisse de la concentration des richesses du top 1%

De façon assez surprenante, le rapport d’UBS note à cette échelle globale, une « réduction des inégalités », phénomène qui semble en fait tenir à la baisse du nombre d’ultra-riches. L’enquête relève ainsi que la part de la richesse des 1% les plus riches dans le monde est « tombée » à 44,5 % contre 47,8% en 2021, et que le nombre de millionnaires en USD dans le monde a chuté de 3,5 millions en 2022 pour atteindre 59,4 millions.

« Ce chiffre ne tient cependant pas compte des 4,4 millions de "millionnaires de l'inflation" qui ne seraient plus éligibles si le seuil de millionnaire était ajusté à l'inflation en 2022 », souligne en outre UBS.

Du côté de la France, à rebours de la tendance, le nombre de millionnaires a progressé en 2022, passé de 2,47 millions en 2021 à 2,82 millions en 2022, plaçant le pays à la 3e place du podium mondial en termes de nombre de millionnaires.

La richesse médiane mondiale, sans doute un indicateur plus significatif de la situation d'une personne type, a augmenté de 3 % en 2022, contrairement à la baisse de 3,6 % de la richesse moyenne par adulte. Pour le monde dans son ensemble, la richesse médiane a quintuplé au cours de ce siècle à environ le double du rythme de la richesse par adulte, en grande partie en raison de la croissance rapide de la richesse en Chine.