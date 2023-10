Baisse de prix des parts de deux SCPI rencontrant des problèmes de liquidité

-13,9% pour Buroboutic et -8,7% pour Fi Commerce.

Le mois de septembre s’est terminé avec deux nouvelles baisses de prix de SCPI à l’initiative de Fiducial Gérance qui a ajusté la valeur de ses deux fonds orientés vers les actifs de commerces : Buroboutic et Fi Commerce. En date du 1er octobre, le prix de Buroboutic passe de 267 € à 230 € (-13,9%) et celui de Fi Commerce évolue de 230 € à 210 € (-8,7%).

Fiducial Gérance va au-delà des dernières valeurs d’expertises

Suite aux expertises du patrimoine de ses SCPI à fin juin 2023, Fiducial Gérance annonce des réajustements des valeurs de réalisation limités, compris entre -1,6% et 3,1%. Mais au-delà du résultat de ces dernières expertises, Fiducial Gérance a décidé d’intégrer dans la valorisation de ses SCPI sous gestion les évolutions de ces dernières années telles que l’essor du télétravail ou le développement du e-commerce, les projections de marché au 31 décembre 2023, les rendements et les primes de risque attendus et la dynamique ou non de la collecte. Fiducial Gérance considère d’ailleurs que toutes ses SCPI bénéficient désormais d’une marge sur leur valeur de reconstitution.

Collecte à l’arrêt

L’élément de la collecte a sans doute été décisif dans l’ampleur de la baisse des prix de Buroboutic et de Fi Commerce car ces deux SCPI souffrent d’une collecte à l’arrêt et rencontrent donc de sérieux problèmes de liquidité malgré la mise en place d’un fond de remboursement. A fin juin 2023, les demandes de retrait portaient sur plus de 7% du capital de Buroboutic et un peu plus de 5% du capital de Fi Commerce. Or, réduire fortement le prix d’une SCPI reste un moyen assez radical d’espérer relancer la collecte…